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Ізраїль стягнув військову техніку на кордон з Сектором Газа: до чого готується

Андрій Ганчук
14 жовтня 2023, 18:59 оновлено 14 жовтня, 19:07
Танки, бронетранспортери, гаубиці та інша військова техніка Армії оборони Ізраїлю розтягнулися на сотні кілометрів біля кордону з анклавом Сектор Газа.

Військова техніка Ізраїлю на кордоні з Сектор Гази
Військова техніка Ізраїлю на кордоні з Сектором Газа / скріншот соцмережі

Ізраїль готується до наземної операції в Секторі Газа проти терористів ХАМАС. До кордону з анклавом ЦАХАЛ стягнув військову техніку, яка тягнеться на сотні кілометрів.

Як повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ, ізраїльська армія тримає біля кордонів з Сектором Газа важку військову техніку, яка розтягнулася на сотні кілометрів. На відео можна побачити танки, бронетранспортери і гаубиці.

відео дня

Ізраїль готується до наземної операції проти ХАМАС у Газі.

"ЦАХАЛ стягує військову техніку на кордон з сектором Газа перед початком наземної операції", - зазначено в повідомленні.

Техніка Ізраїль Сектор Газу
Кадри великої колони військової техніки Ізраїлю біля Сектора Газа / скріншот Главред

Раніше Ізраїль офіційно звернувся до цивільного населення із закликом евакуюватися протягом 24 годин. Для забезпечення своєї безпеки Єрусалим рекомендував їм виїхати з півдня на північ анклаву. Ізраїльська армія має намір почати операцію з ліквідації ХАМАС.

ХАМАС напав на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС почали військове вторгнення на територію Ізраїлю. Вони завдали безліч ударів по державі з суші, моря і повітря. У Єрусалимі повідомили, що терористи випустили понад 2200 ракет.

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд ухвалив рішення, згідно з яким був активований пункт "40 аллеф", який означає початок війни. Ізраїльська держава мобілізувала 300 тисяч резервістів.

13 жовтня армія Ізраїлю провела рейд до Сектора Газа. Як повідомили ізраїльтяни, військові провели операцію для ліквідації терористів і звільнення полонених. Війська продовжують завдавати повітряних ударів по Газа.

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ЦАХАЛ Напад ХАМАС на Ізраїль війна в Ізраїлі
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