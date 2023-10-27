Довгий і важкий наступ: у ЦАХАЛ розкрили плани щодо операції в Секторі Гази

Після початку наземної операції Армії оборони Ізраїлю в Секторі Гази інтенсивність бойових дій знизиться, вважає глава Міноборони Йован Галлант.

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Ізраїль має намір ліквідувати всіх бойовиків ХАМАС - ЦАХАЛ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ізраїль під час наземної військової операції в Секторі Гази має намір знищити всіх бойовиків угруповання ХАМАС. Інтенсивність бойових дій знизиться, оскільки осередки опору ліквідуються. Про це заявив міністр оборони Йоав Галант.

Як повідомляє The Guardian, він розповів про те, що наступ ізраїльської армії на Сектор Гази буде тривалим і важким. ЦАХАЛ збирається ліквідувати всіх терористів ХАМАС.

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За словами міністра, наземне військове вторгнення до Гази призведе до зниження інтенсивності бойових дій, тому що Ізраїль знищує "осередки опору" ХАМАС.

Також Йоав Галлант підкреслив, що бойовики використовують генератори, щоб закачати повітря в свої сотні кілометрів тунелів. Такі тунелі починаються в цивільних районах.

Ситуація в Ізраїлі

Ізраїль готується до вторгнення до Сектора Гази, заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. За його словами, ЦАХАЛ збирається ліквідувати бойовиків ХАМАС. Плани подальших дій ізраїльська влада не розкриває.

Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну, повідомляв портал Axios з посиланням на джерела. Зокрема, Тегеран може втрутитися у війну в разі продовження ізраїльської військової операції проти Сектора Гази.

ЦАХАЛ розкрив, коли закінчиться війна в Ізраїлі. В Армії оборони сказали, що операцію проти бойовиків у Газі скасують, якщо ХАМАС відпустить всіх заручників і здасться.

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