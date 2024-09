Використання західної зброї для ударів по РФ: Байден різко відповів Путіну

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що "не багато думає" про російського диктатора Володимира Путіна, який пригрозив НАТО війною через дозвіл Україні бити по РФ. Про це повідомляє видання The Guardian.

Крім того, очільник Білого дому заявив, якщо Україна почне використовувати західну зброю для завдання далекобійних ударів по РФ, то це жодним чином не призведе до ескалації.

