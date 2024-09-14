Використання західної зброї для ударів по РФ: Байден різко відповів Путіну

Байден відповів Путіну, який пригрозив НАТО війною через дозвіл Україні бити по РФ.

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Байден відповів на погрози Путіна / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що "не багато думає" про російського диктатора Володимира Путіна, який пригрозив НАТО війною через дозвіл Україні бити по РФ. Про це повідомляє видання The Guardian.

"Я не багато думаю про Володимира Путіна", - відповів американський лідер на прохання прокоментувати погрози Кремля.

Крім того, очільник Білого дому заявив, якщо Україна почне використовувати західну зброю для завдання далекобійних ударів по РФ, то це жодним чином не призведе до ескалації.

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Що відомо про The Guardian The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Удари західною зброєю по РФ та погрози Путіна - що відомо

Нагадаємо, диктатор країни-агресорки Володимир Путін у четвер увечері, 12 вересня, уперше відреагував на чутки про нібито отримання ЗСУ завдавати далекобійних ударів углиб Росії західними ракетами. Він заявив, що країни НАТО нібито будуть "прямо" брати участь у запуску такого типу ракет углиб Росії, традиційно пригрозивши Альянсу "заходами у відповідь".

В свою чергу, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна має право на самооборону, адже це Путін розпочав війну проти України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що погрози кремлівського диктатора є спробою відмовити союзників від надання допомоги Україні.

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