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"Його не заарештують?": Зеленський розповів, як Путін має опинитися за ґратами

Олексій Тесля
12 вересня 2024, 19:25
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Залишається питання до лідерів провідних країн світу, які братимуть участь у саміті G20, упевнений президент.
Зеленський і Путін колонка
Володимир Зеленський оцінив ймовірність арешту Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність арешту російського диктатора Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду в Бразилії, куди він може приїхати на саміт G20.

В інтерв'ю бразильському виданню Metropoles глава держави наголосив, що питання арешту Путіна під час його візиту до Бразилії залишається відкритим.

"І тут мені цікаво - яким чином може приїхати Путін і його не заарештують? Це дуже серйозне питання", - зазначив український президент.

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Він також звернув увагу на те, що залишається питання до лідерів провідних країн світу, які братимуть участь у саміті G20 і сидітимуть за одним столом із військовим злочинцем.

"Питання у мене до G20, особливо до тих країн, які захищають демократію і кажуть, що поважають міжнародне право ... Як їм буде сидіти за столом із людиною, яку мають заарештувати, а вони будуть продовжувати діалог", - додав Зеленський.

Що таке Міжнародний кримінальний суд

МКС - перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності, а також злочини агресії. Заснований на основі Римського статуту. Резиденція суду розміщена в Гаазі, Нідерланди, пише Вікіпедія.

Ордер на арешт Путіна - останні новини за темою

Раніше було анонсовано перший візит Володимира Путіна до країни, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Диктатор РФ Володимир Путін 3 вересня відвідає з офіційним візитом Монголію, яка раніше підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ.

Інциденти, виявлені Управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв воєнні злочини.

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