"Його не заарештують?": Зеленський розповів, як Путін має опинитися за ґратами

Залишається питання до лідерів провідних країн світу, які братимуть участь у саміті G20, упевнений президент.

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Володимир Зеленський оцінив ймовірність арешту Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність арешту російського диктатора Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду в Бразилії, куди він може приїхати на саміт G20.

В інтерв'ю бразильському виданню Metropoles глава держави наголосив, що питання арешту Путіна під час його візиту до Бразилії залишається відкритим.

"І тут мені цікаво - яким чином може приїхати Путін і його не заарештують? Це дуже серйозне питання", - зазначив український президент.

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Він також звернув увагу на те, що залишається питання до лідерів провідних країн світу, які братимуть участь у саміті G20 і сидітимуть за одним столом із військовим злочинцем.

"Питання у мене до G20, особливо до тих країн, які захищають демократію і кажуть, що поважають міжнародне право ... Як їм буде сидіти за столом із людиною, яку мають заарештувати, а вони будуть продовжувати діалог", - додав Зеленський.

Що таке Міжнародний кримінальний суд МКС - перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності, а також злочини агресії. Заснований на основі Римського статуту. Резиденція суду розміщена в Гаазі, Нідерланди, пише Вікіпедія.

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