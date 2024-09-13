Злиться через провал: У Польщі відповіли на погрози Путіна через далекобійні удари

Великого значення останнім заявам з Кремля надавати не варто, чергові погрози Путіна є черговою спробою зірвати домовленості з заходом.

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Туск переконаний, що слова Путіна є сигналом до дій західним партнерам / Колаж: Главред, фото: Donald Tusk, Вікіпедія, Президент Росії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував нещодавні погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо дозволу на удари по країні-агресору Росії західним далекобійним озброєнням.

Як повідомляє TVN 24, Туск переконаний, що це є спробою відмовити союзників від надання допомоги Україні і хоча події в Україні, зокрема на фронті, вимагають серйозного ставлення, однак не заяви російської сторони.

"У сенсі генерування якоїсь загрози вони, скоріше, є свідченням складної ситуації росіян на фронті", – переконаний він. відео дня

Провал окупантів спершу у Харківському наступі, а потім і в Курській області яскраве цьому підтвердження. Туск також наголосив, що Росія отримала більше ракет від своїх союзників, що свідчить про необхідність підтримати Україну перед обличчям зростаючої повітряної загрози з боку ворога.

"В інтересах Польщі, в інтересах нашої безпеки, щоб Україна була якомога краще оснащена під час цієї війни, і щоб вона була здатна якомога ефективніше охороняти українське небо, тому що в певному сенсі це також захист нашого повітряного простору", – підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

Саме тому 12 вересня Туск провів тривалу розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном і за її результатами відзначив, що солідарність Заходу в питанні дозволу на використання далекобійних ракет дедалі більше вражає.

"Сприймемо слова Путіна як спробу відмовити Захід від надання такої допомоги… У певному сенсі слова Путіна мають радше переконати нас у тому, що ця допомога є доцільною, необхідною і має бути продовжена", – підсумував він.

Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Дозвіл на удари по РФ західним озброєнням

Нагадаємо, що США готуються оголосити про дозвіл ЗСУ бити ATACMS по Росії. Україна останні місяці посилено закликала Вашингтон дозволити бити вглиб Росії наявними далекобійними ракетами США і нарешті, схоже, Штати готові піти на цей крок.

У відповідь на заяви західних лідерів щодо готовності надання дозволу ЗСУ, Володимир Путін, традиційно, взявся погрожувати Північноатлантичному блоку "наслідками".

Раніше повідомлялося, що США наблизилися до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16 - ракети JASSM дальністю до 400 км. це ще більше посилить бойову міць авіації ЗСУ на тлі Курської операції.

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