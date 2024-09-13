'Буде війна із НАТО': прем'єр Британії відповів на цинічні погрози Путіна

Путін заявив, що будь-яке використання британських ракет великої дальності на території Росії призведе до війни НАТО із його країною.

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Путін погрожує війною НАТО / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот: відео

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна має право на самооборону, адже це Путін розпочав війну проти України.

Він зробив цю заяву на шляху до Вашингтона на зустріч із президентом США Джо Байденом, щоб обґрунтувати прийняте рішення Заходу, яке дозволить Україні атакувати територію Росії з використанням ракет Storm Shadow, частково вироблених у Великій Британії, передає The Guardian.

Раніше Путін заявив, що будь-яке використання британських ракет великої дальності на території Росії призведе до війни НАТО із його країною.

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Що відомо про Storm Shadow / Інфографіка: Главред

"Росія розпочала цей конфлікт. Росія незаконно вторглася в Україну. Росія може негайно покласти край цьому конфлікту. Україна має право на самооборону", - відповів Стармер на погрози Путіна.

Він додав, що Великобританія надала "навчання та можливості" (маючи на увазі зброю), щоб допомогти Україні відобразити російське вторгнення, і сказав, що він відвідує президента США частково тому, що "очевидно, що необхідно провести додаткові обговорення характеру цих можливостей".

The Guardian The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Далекобійні удари ЗСУ по Росії

Нагадаємо, що США хочуть від України стратегію війни на рік, перш ніж дозволити бити по РФ. Під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі чинили тиск на президента Володимира Зеленського та його команду.

США можуть дозволити далекобійні удари по РФ. Вашингтон може схвалити удари британськими та французькими ракетами по території Росії, пише видання The Times. Однак при цьому США не дадуть дозвіл Україні застосовувати для ударів американські ракети ATACMS.

Лондон і Вашингтон обговорюють використання Україною ракет Storm Shadow з навігацією США. При використанні в складних операціях Storm Shadow часто допомагають дані США, що допомагають складати карту місцевості з високим рівнем точності.

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