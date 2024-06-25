Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot - El Mundo

Друга партія ракет від Іспанії прибула в Україну 21 червня на додаток до першої партії, яку доставили наприкінці квітня.

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Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot / Колаж: Главред, фото: mil.in.ua, pixabay.com

У п'ятницю, 21 червня, Іспанія передала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Про це пише видання El Mundo.

За даними джерел в уряді, друга партія ракет від Іспанії прибула в Україну на додачу до першої партії, яку доставили наприкінці квітня.

ЗРК Patriot - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Крім ракет до ЗРК Patriot до пакета входить друга партія бойових танків "Леопард", різні типи боєприпасів, системи боротьби з дронами, оптико-електронні системи спостереження і стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням, уточнює Infobae.

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25 травня міністр оборони Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявляла, що ракети для Patriot - частина "важливого постачання", яке повинно відбутися в червні цього року.

Військова допомога Україні

Сполучені Штати Америки 25 червня можуть оголосити про передачу Україні озброєння в рамках нового пакета військової допомоги. Інформацію про новий пакет військової допомоги для України від США, до якого увійде озброєння вартістю 150 мільйонів доларів, розкрив "Голосу Америки" неназваний американський чиновник.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2024 року Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.

Велика Британія передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і низки країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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