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Стратегія успіху України у війні проти РФ: у США назвали три кроки

Анна Ярославська
25 червня 2024, 07:05
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Перший крок до успіху - це зупинка спроб Росії прорватися на сході, вважає Джеймс О'Брайєн.
Стратегія успіху України у війні проти РФ: у США назвали три кроки
У США назвали три кроки для успіху України у війні / Колаж: Главред, фото: Міноборони США, Офіс президента, 43 окрема механізована бригада

Державний секретар США у справах Європи та Євразії, посол Джеймс О'Брайєн назвав кроки, які необхідні для успіху України у війні. За його словами, для цього необхідно позбавити РФ можливостей просуватися на сході, використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати економічних збитків.

"Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході. І це перший крок до успіху", - цитує О'Брайєна Укрінформ.

Це передбачає позбавлення Росії можливості використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати економіку. Такого результату можна досягти достатнім забезпеченням українців засобами ППО та іншими озброєннями, щоб вона могла вести свою боротьбу протягом тривалого періоду.

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"Тоді виникає момент, коли Росія має замислитись, чи може вона просуватися далі", - сказав О'Брайєн.

Представник Держдепартаменту США додав, що визначення успіху України також полягає в тому, щоб вона могла контролювати всю свою міжнародно визнану територію.

Як повідомляв Главред, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що надійність та стабільність оборонної допомоги Заходу має прямий вплив на війну в Україні - від військової допомоги заздрості тривалість російської агресії.

У свою чергу державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що проведення переговорів щодо закінчення війни в Україні залежить від російського диктатора Володимира Путіна. Але для того, щоб такі переговори відбулися, Путін має показати, що він готовий вести діалог відповідно до міжнародного права та Статуту ООН та дотримуватися суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

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