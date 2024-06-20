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Постачання Patriot для України: США ставлять на "стоп" усі інші контракти – FT

Олексій Тесля
20 червня 2024, 15:15
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Раніше Джо Байден заявив, що США зобов'язалися постачати Україні додаткові системи ППО.
ЗРК Patriot, прапори України та США
Україні передадуть додаткові системи ППО / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Сполучені Штати Америки призупинять усі відкриті замовлення від інших держав на системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них доти, доки Україна не отримає достатньо засобів для захисту від повітряних атак Росії.

Про рішення США буде оголошено в четвер, 20 червня після того, як минулого тижня в Італії президент Джо Байден заявив, що США зобов'язалися постачати Україні додаткові системи ППО, зокрема - батареї Patriot, пише Financial Times.

За словами Байдена, п'ять країн погодилися відправити Patriot та інші системи протиповітряної оборони до України, і що іншим країнам, які очікують на постачання американських систем, доведеться зачекати, бо "все, що в нас є, піде в Україну, доки їхні потреби не будуть задоволені".

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"Оголошення США в четвер закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і забезпечить Україні отримання систем Patriot, необхідних для захисту її міст і критично важливої інфраструктури", - повідомили виданню двоє людей, обізнаних про рішення.

Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Західні системи ППО для України - останні новини

Нагадаємо, що канцлер Німеччини заявив, що Україна отримає нові системи ППО, зокрема "Patriot". Крім цього, ФРН передасть Україні ракети та боєприпаси. Він також зазначив, що для відновлення і відбудови України потрібно щонайменше $500 млрд.

Німеччина віддає Україні 25% своїх систем Patriot. Німеччина передає Україні чверть власного запасу систем протиповітряної оборони Patriot, з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яку доставлять найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Італія заговорила про передачу українським військовим додаткової батареї зенітного ракетного комплексу SAMP/T. Ця система здатна ефективно боротися з російськими балістичними ракетами.

Постачання Patriot для України: США ставлять на 'стоп' усі інші контракти – FT
/ Главред

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