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Київ не хоче прямих контактів із РФ: Кулеба пояснив формат участі Росії в саміті миру

Анна Ярославська
21 червня 2024, 10:06
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Україна допускає, що під час саміту миру може бути використаний досвід Чорноморської зернової ініціативи.
Саміт миру, Дмитро Кулеба
Україна не прагне прямих контактів із Росією, сказав Дмитро Кулеба / Колаж: Главред, фото: ОП

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хоче прямих контактів із країною-агресором Росією на другому саміті миру. Однак допускається формат участі, як під час Чорноморської зернової ініціативи.

Як пояснив міністр в ефірі телемарафону, Україна допускає, що під час саміту миру може бути використаний досвід Чорноморської зернової ініціативи. Тоді Україна не взаємодіяла з Росією напряму, а лише через посередників - ООН і Туреччину.

"У нас є дуже успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи. Тоді Україна вела переговори з Туреччиною і з ООН, потім Туреччина і ООН вели переговори з Росією. Угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН і Україною, а також Туреччиною, ООН і Росією", - пояснив Кулеба.

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Очільник МЗС наголосив, що Україна не прагне прямих контактів із Росією з огляду на те, що Москва продовжує свої воєнні злочини і намагається знищити українську державність.

Хто такий Дмитро Кулеба?

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Саміт миру в червні 2024 року у Швейцарії

15 і 16 червня 2024 року у Швейцарії відбувся перший саміт миру України. На ньому були представники понад 100 країн і міжнародних організацій.

За результатами саміту було ухвалено спільне комюніке, яке підписали не всі учасники. Однак документ відкритий, і до нього можуть приєднатися інші країни.

Україна може запросити Росію на наступну заплановану зустріч із міжнародними партнерами, спрямовану на розробку формули майбутніх перемовин. Про це писало видання Bloomberg із посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака.

Тим часом російський диктатор Путін на тлі першого дня Саміту миру у Швейцарії висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які РФ не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І лише в такому разі Москва подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського.

Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

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