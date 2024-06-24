Новий пакет військової допомоги Україні: в США заінтригували українців - ЗМІ

Більш детальних подробиць про те, яке озброєння отримають українські захисники, поки що немає.

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США планують оголосити про новий пакет допомоги Україні / колаж: Главред, фото: Міністерство оборони США, Офіс президента

Сполучені Штати Америки вже завтра, 25 червня, можуть оголосити про передачу Україні озброєння у рамках нового пакету військової допомоги. Про це повідомляє "Голос Америки" у Telegram.

Зазначається, що інформацію про новий пакет військової допомоги для України від США, до якого увійде озброєння вартістю 150 мільйонів доларів, розкрив неназваний американський чиновник.

В той же час, більш детальних подробиць про те, яке озброєння отримають українські захисники, поки що немає.

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Варто зауважити, що наразі в Білому домі не підтверджували інформацію про виділення допомоги. Також невідомо, що саме може увійти до нового пакета допомоги.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна скоро може отримати додаткові системи ППО. Уже є домовленості з партнерами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2024 року Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.

Великобританія передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.

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