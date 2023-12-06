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Зрадника Іллю Киву ліквідували

Яна Ставська
6 грудня 2023, 17:22
Тіло екс-нардепа ВР знайдено у Московській області.
Зрадника Іллю Киву ліквідували
Ілля Ківа заробляв на антиукраїнській пропаганді / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Facebook Іллі Киви

Екс-нардепа ВР, зрадника України Іллю Киву ліквідували у Підмосков'ї, повідомляє низка російських ЗМІ та підтверджують джерела українських видань.

За ліквідацією Киви стоїть СБУ, пише, своєю чергою, Українська правда і Ліга.нет з посиланням на власні джерела у силових структурах.

"За інформацією від джерел, ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви - спецоперація СБУ", - йдеться у повідомленні УП.

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Смерть зрадника підтверджують також РИА Новости і Mash.

Деталі ліквідації Іллі Киви

Як пише Mash, тіло Киви виявили лежачим на снігу на території паркової зони готелю "Велич Country Club" у селі Супоневе Московської області.

Російські пропагандисти стверджують, що на правому скроні у нього нібито була різана рана, на лівій частині обличчя - гематома.

Ілля Кива

6 березня 2022 року Офіс генерального прокурор оголосив підозру у державній зраді Іллі Киві. Тоді екс-нардепа підозрювали у посяганні на територіальну цілісність України, державній зраді, незаконному поводженні зі зброєю і пропаганді тоталітарних режимів.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Кива утік за кордон. Невдовзі українські розслідувачі знайшли його імовірну адресу проживання. У матеріалі Bihus.info йшлося про те, що екс-нардеп може жити в елітному котеджному містечку Agalarov Estate в Підмосков'ї поблизу міста Покровського.

Киву оголосили у міжнародний розшук. В Москві він заробляв на ефірах російських пропагандистів, несучи маячню про Україну та українців. Зокрема, у червні колишній депутат ВР заявив, що в Україні взяли інтерв'ю у "трупа" Буданова. Крім того, зрадник не приховував, що мріє про антиурядові заворушення в Києві.

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