"Татарського вбив Путін": ГУР - про ліквідацію російського пропагандиста

Андрій Юсов заявив, що відповідальність за ліквідацію окупантів і пропагандистів лежить на Путіні, так як він почав війну проти України.

Путін винен у ліквідації татарського / Колаж фото УНІАН, соцмережі

У російському Санкт-Петербурзі ліквідували пропагандиста Владлена Татарського. За це відповідальний диктатор Володимир Путін. Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Він акцентував увагу на тому, що саме Путін почав повномасштабне вторгнення РФ в Україну, що і спричинило такі наслідки.

"Владлена Татарського вбив Путін, коли вторгнувся в Україну і почав повномасштабне вторгнення після 24 лютого. І персональна відповідальність (лежить - Главред) на Путіні і на всьому його режимі, і за всіх понад 175 тисяч знищених [росіян] (неценз.), і за інших знищених зрадників", - зазначив Юсов.

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До того ж Юсов вважає, що російським пропагандистам буде безпечніше навіть в Україні в тюремній камері, ніж в Росії.

Ліквідація Владлена Татарського - що відомо

У неділю, 2 квітня, в Санкт-Петербург стався вибух в кафе Street food bar. В результаті інциденту загинув російський "військовий кореспондент" і пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін), який проводив у закладі творчий вечір на тему "Є така професія воєнкор". Ще 30 людей отримали поранення.

РосЗМІ пишуть, що причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла і вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок.

Пропагандистське видання РИА Новости писало, що подаровану статуетку оглядали перед врученням, а дівчина, яка принесла її, була знайома організаторам.

За фактом вбивства Татарського в РФ було поуршено кримінальне провадження за статтею 105 КК.

До слова, кафе, в якому стався вибух, знаходиться в 1,5 км від квартири Путіна в Пітері, яка тепер належить його колишній дружині, а саме кафе належить ексзятю Пригожина.

Слідчий комітет країни-агресора РФ 3 квітня заявив про затримання 26-річної мешканки Санкт-Петербурга Дар'ї Трепової, яку підозрюють у вбивстві Татарського. Крім того, Національний антитерористичний комітет РФ звинуватив Україну у вбивстві пропагандиста.

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