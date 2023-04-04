Подоляк здивував подробицями щодо справжньої причини вбивства Татарського

Радник керівника ОП закликав робити правильні висновки про природу будь-яких "терактів" у Росії.

Навіщо насправді було вбито Татарського? / ОПУ, Telegram

За ліквідацією російського топ-пропагандиста Владлена Татарського (справжнє ім'я Максим Фомін) насправді стоїть країна-агресорка Росія. Мета такого кроку – добирати "добровольців" на війну проти України. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"РФ потрібна шок-мобілізація свого населення під егідою "Батьківщина в небезпеці!", щоб добирати "добровольців", - написав Подоляк.

Окрім того, як зазначив радник керівника Офісу президента, державі-терористці необхідно виправдати агресивну війну, щоб скоротити допомогу Україні.

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"Робіть правильні висновки про природу будь-яких "терактів" у Росії", - додав Подоляк.

Вбивство Владлена Татарського – що відомо

У неділю, 2 квітня, в Санкт-Петербург стався вибух в кафе Street food bar. В результаті інциденту загинув російський "військовий кореспондент" і пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін), який проводив у закладі творчий вечір на тему "Є така професія воєнкор". Ще 30 людей отримали поранення.

РосЗМІ пишуть, що причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла і вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок.

Пропагандистське видання РИА Новости писало, що подаровану статуетку оглядали перед врученням, а дівчина, яка принесла її, була знайома організаторам.

За фактом вбивства Татарського в РФ було відкрито кримінальне провадження за статтею 105 КК.

До слова, кафе, в якому стався вибух, знаходиться в 1,5 км від квартири Путіна в Пітері, яка тепер належить його колишній дружині, а саме кафе належить ексзятю Пригожина.

Слідчий комітет країни-агресора РФ 3 квітня заявив про затримання 26-річної мешканки Санкт-Петербурга Дар'ї Трепової, яку підозрюють у вбивстві Татарського. Крім того, Національний антитерористичний комітет РФ звинуватив Україну у вбивстві пропагандиста.

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