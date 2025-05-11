Україна негайно має погодитися на переговори з РФ у Туреччині - Трамп

Американський президент так відреагував на заяву Путіна про готовність до переговорів.

https://glavred.net/politics/ukraina-nemedlenno-dolzhna-soglasitsya-na-peregovory-s-rf-v-turcii-tramp-10663775.html Посилання скопійоване

Україна негайно має погодитися на переговори в Туреччині / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

Путін запропонував провести переговори з Україною в Туреччині

Трамп закликає Україну негайно погодитися на переговори

Україна повинна погодитися на переговори в Туреччині. Зробити це необхідно негайно. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Американський президент так відреагував на заяву Путіна про готовність до переговорів.

відео дня

Водночас він акцентував на тому, що російський диктатор Володимир Путін не хоче припиняти вогонь з Україною. Саме в Туреччині може обговорюватися припинення вогню, каже Трамп.

"Україна повинна погодитися на це, негайно. Принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні, то європейські лідери і США знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно!" - написав Трамп.

Він додав, що сумнівається в тому, що Україні вдасться домовитися з Путіним.

"Я починаю сумніватися, що Україна домовиться з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яка не могла бути виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. Проведіть зустріч, негайно!!!" - підсумував він.

Переговори в Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів із Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив, що Анкара готова сприяти організації переговорів і докласти зусиль для встановлення режиму припинення вогню та довготривалого миру.

Як зазначає Sky News, ініціатива Путіна виглядає як спроба уникнути виконання умов щодо тридцятиденного перемир'я. Підготовка до його заяви, за оцінками журналістів, була поспішною і непродуманою, що створює враження імпровізації.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред