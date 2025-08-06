Мита Трампа у 25%: Індія по гарячих слідах уклала нову угоду з Росією

Москва і Нью-Делі посилюють промислове співробітництво.

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Індія відповіла Трампу на ультиматум угодою з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Країна-окупант Росія та її економічний партнер Індія підписали протокол про посилення співпраці у сфері алюмінію, добрив, залізничного транспорту та гірничодобувних технологій.

Про що домовилися Москва і Нью-Делі

Як повідомляє news18, у рамках 11-го засідання Робочої групи з модернізації та промислового співробітництва, сторони домовилися поглибити партнерство у вищевказаних сферах.

Зокрема, підгрупи, які працюють з питань модернізації, гірничодобувної промисловості, виробництва добрив і залізничного транспорту, провели обмін інформацією. Сторони висловили "глибоку зацікавленість" розширити свої промислові зв'язки.

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Як ще мають намір співпрацювати Індія і Росія

Журналісти пишуть, що представники також обговорили співпрацю в галузі аерокосмічної науки і технології, зокрема розроблення сучасної аеродинамічної труби і поршневих двигунів для малої авіації. Вивчено спільні зусилля в галузі технологій вуглеводневого волокна, адитивного виробництва і 3D-друку.

Крім того, індійці та росіяни обговорили видобуток рідкісноземельних металів, критично важливих мінералів, підземну газифікацію вугілля, і розвиток промислової інфраструктури.

Трамп ввів мита проти Індії - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 6 липня після перемовин представника Білого дому Стіва Віткоффа з главою РФ Володимиром Путіним у Москві, у Трампа оголосили про впровадження митних тарифів проти Індії в розмірі 25%.

До цього Індія фактично відкинула вимогу Трампа не купувати нафту в Росії. Спочатку в Нью-Делі вирішили утриматися від коментарів з цього приводу, але потім журналісти з'ясували, що індійці відмовили в проханні Трампу.

Індія різко розкритикувала мита Трампа, у Нью-Делі заявили, що, мовляв, діють виходячи з ринкової ситуації. Причому Індія пригрозила США "заходами у відповідь".

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Про джерело: CNN-News18 CNN-News18 - новинний телеканал про Індію англійською мовою. Власник каналу - індійська компанія GBN, але ресурс має право на використання бренду CNN, оскільки 26% акцій компаній володіє Time Warner. Канал веде цілодобове мовлення, пише Вікіпедія.

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