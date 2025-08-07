Рус
В Індії призупиняють закупівлі нафти з РФ через Трампа - Bloomberg

Віталій Кірсанов
7 серпня 2025, 21:19
Компанії Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp. планують тимчасово відмовитися від спотових закупівель нафти.
Уряд прем'єра Індії Моді виступив проти мит Трампа
Уряд прем'єра Індії Моді виступив проти мит Трампа / Колаж: Білий дім, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Нові мита для Індії мають на меті чинити тиск на Москву
  • Уряд прем'єра Індії Моді виступив проти митних тарифів Трампа

Державні нафтопереробні підприємства Індії наразі відмовляються від закупівель російської нафти через посилення тиску на Нью-Делі з боку Вашингтона щодо закупівель російської нафти і погроз введення жорстких мит. Про це пише Bloomberg із посиланням на осіб, безпосередньо знайомих із планами закупівель компаній.

У матеріалі вказується, що такі компанії, як Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp., планують тимчасово відмовитися від спотових закупівель нафти в найближчому циклі закупівель, доти, доки не отримають чітких вказівок від уряду.

Джерела видання на умовах анонімності також повідомили, що це рішення вплине на закупівлю російської марки експортної нафтової суміші Urals у жовтні.

Світовий ринок нафти зосередився на закупівлях нафти в Індії після рішення президента США Дональда Трампа подвоїти мито на весь індійський експорт до США як покарання за те, що нафтопереробні заводи країни закуповують російську нафту.

Видання зазначає, що впровадження США нових мит для Індії, які поки що не торкнулися Китаю, мають на меті чинити тиск на Москву, щоб вона припинила війну в Україні.

Зазначається, що ця напруга вплинула на ф'ючерси цього тижня, оскільки трейдери не виключають імовірність перебоїв у постачанні, а також здатність Москви знайти альтернативних покупців, якщо індійські нафтопереробні заводи почнуть купувати менше нафти. Станом на четвер, 7 серпня, ціна нафти Brent майже не змінилася і становила близько 67 доларів за барель.

Як повідомляє видання, офіційно Нью-Делі не давало нафтопереробним заводам жодних вказівок припинити закупівлю російської нафти. Ба більше, уряд прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді виступив проти мит Трампа.

Видання припускає, що навряд чи індійські нафтопереробні заводи припинять взагалі купувати нафту в Росії, але зниження закупівель може викликати ажіотаж на інші сорти нафти.

Наводяться дані, що в піковий період Індія імпортувала понад 2 мільйони барелів російської нафти на день, тоді як до повномасштабного російського вторгнення в Україну імпорт був майже нульовим.

Трамп ввів мита проти Індії - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 6 липня після переговорів представника Білого дому Стіва Віткоффа з главою РФ Володимиром Путіним у Москві, у Трампа оголосили про введення мит проти Індії в розмірі 25%.

До цього Індія фактично відкинула вимогу Трампа не купувати нафту в Росії. Спочатку в Нью-Делі вирішили утриматися від коментарів з цього приводу, але потім журналісти з'ясували, що індійці відмовили в проханні Трампу.

Індія різко розкритикувала мита Трампа, у Нью-Делі заявили, що, мовляв, діють виходячи з ринкової ситуації. Причому Індія пригрозила США "заходами у відповідь".

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії новини США нафта мито Дональд Трамп ціна нафти новини Індії Трамп новини
