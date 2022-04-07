"Їм самим хочеться крові, вбивств і зґвалтувань": Кім пояснив, чому росіяни варті свого правителя

Кім пояснив, чому росіяни варті свого правителя/ Facebook Віталій Кім

За словами глави Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну він очікував від громадян РФ не такої реакції, як він бачить зараз.

Проте нинішня поведінка росіян показує, що вони самі хочуть війни, вбивств і вторгнень на чужі території. Таку думку Кім висловив у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

"Від росіян я, якщо чесно, очікував більшого. Що більше людей думають, що більший відсоток людей інтелігентні та освічені. Але в мене таке враження склалося, що росіянам це теж у кайф. Тобто їм хочеться воювати, доводити, що вони страшні і сильні. На жаль, я вважаю, що їм це потрібно було теж. А Путін просто протранслював і реалізував їхнє бажання. Недарма кажуть, що кожен народ заслуговує свого правителя", – зазначив очільник Миколаївської ОВА.

За його словами, навіть по перехопленнях телефонних розмов російських окупантів зрозуміло, що для них це нормально – вбивати і ґвалтувати людей.

"Мені після мого спілкування з ними, після того, що я чую по перехопленнях, зрозуміло, що, на жаль, росіяни хочуть цієї війни. Їм цієї крові на чужій території, захоплень хотілося. Як орді. Це все в крові у них лишилося. Захопити чужі території, вбити, зґвалтувати і забрати чуже – це ж, очевидно, у них в крові", – каже Віталій Кім.

Нагадаємо, на думку Кіма, війна в Україні може швидко закінчитися лише у тому випадку, якщо відбудеться зміна влади в Росії. Путін зараз намагається "промацати" ту межу, за яку йому не дозволить перейти Захід, вважає голова Миколаївської ОВА.

Раніше в НАТО заявили, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, може бути довгою та болісною. На тлі таких припущень країни НАТО розділилися в думках щодо того, як найкраще чинити з країною-агресором. Зокрема, деякі держави налаштовані підтримувати контакти з лідером Кремля.

Читайте також: