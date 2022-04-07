"Не бачу швидкого вирішення": Кім розповів, коли може закінчитися війна в Україні

Кім розповів, коли може закінчитися війна в Україні/ Facebook Виталий Ким

Війна в Україні може швидко закінчитися лише у тому випадку, якщо відбудеться зміна влади в Росії.

Таку думку висловив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

"Я не воєнний аналітик, але я не бачу швидкого вирішення проблеми, щоб війна завершилася от в найближчій перспективі, крім як зміна влади в Росії", – зазначив Кім.

На його думку, війна в Україні може затягнутися.

Також Кім вважає, що Путін зараз перевіряє Захід і "промацує" ту межу, до якої йому дозволять дійти західні країни у війні проти України.

"Я думаю, що далі Путін перевірятиме Захід, наскільки далеко він може зайти. І перевіряти він це буде не на словах, а на ділі. Він буде сподіватися, що інтелігентний Захід буде вагатися й намагатися говорити. Як у бійці, буде намагатися вмовити: "Не бийтеся, хлопці, навіщо ви б’єтеся?". І він буде продовжувати битися, щоб зрозуміти ту межу, через яку йому переступати не варто", – каже голова Миколаївської ОВА.

На запитання, чи зможе Путін взяти Донбас, Харків, Одесу або Лівобережну Україну, Кім відповів, що тут важко робити якісь прогнози. За його словами, це складне питання. Усе залежатиме від багатьох факторів, зокрема, від рішень президента України, від рішень російського президента, від рішень і дій західних країн.

Раніше в НАТО заявили, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, може бути довгою та болісною. На тлі таких припущень країни НАТО розділилися в думках щодо того, як найкраще чинити з країною-агресором. Зокрема, деякі держави налаштовані підтримувати контакти з лідером Кремля.

При цьому повідомлялося, що НАТО хоче озброїти Україну так, щоби Путін не зміг знову напасти. Західні чиновники зазначають: Альянс прагне озброїти і навчити українців так добре, щоб Путін не захотів повторити спробу вторгнення в Україну.

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