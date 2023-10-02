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Ілон Маск опублікував цинічний мем із Зеленським і влип у новий скандал

Анна Ярославська
2 жовтня 2023, 08:37 оновлено 2 жовтня, 08:51
Мільярдер Ілон Маск дуже невдало пожартував про військову допомогу Україні.
Ілон Маск, Володимир Зеленський
Ілон Маск оскандалився через мем із Зеленським / Колаж: Главред, фото: instagram, ОП

Американський мільярдер Ілон Маск відзначився черговою скандальною заявою та нарвався на критику в Мережі.

У соцмережі X (раніше - Twitter) він опублікував мем з президентом України Володимиром Зеленським.

На фото зображений молодий Зеленський та підпис: "Коли пройшло п'ять хвилин, а ти ще не попросив мільярд доларів допомоги".

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Скріншот повідомлення Ілона Маска

Такий жарт викликав шквал критики на адресу Маска. На скандальний твіт відреагували, зокрема, радник Гельсінської комісії США Пол Массаро, оглядач TheDailyBeast Джулія Девіс, колишній член Ради Gerson Lehrman Group Пол Десантіс та інші.

"Підтримка України - найкраща інвестиція в національну безпеку, яку ми коли - небудь робили", - прокоментував Пол Массаро.

Скріншот повідомлення Пола Массаро

"Тому що Зеленський насмілюється протистояти Путіну, а Ілон ніколи не зможе", - зазначила Джулія Девіс.

Скріншот повідомлення Джулії Девіс

"Найкраща рентабельність інвестицій в нашій історії: ми знищили 50% російської армії, нашого 75-річного ворога. Крім того, "мільярди", передані Україні, не є готівкою, а в основному мільярди у вигляді контрактів з Lockheed Martin, Raytheon та іншими великими оборонними підрядниками, які наймають якомога більше американців для створення запасів поповнення зброї, подарованої Україні. Це дуже позитивно впливає на економіку США та допомагає розширити нашу промислову базу", - написав Пол Десантіс.

Скріншот повідомлення Пола Десантіса

Що ще пишуть у Мережі:

  • "Вам доведеться вибачити Зеленського. Він волів би, щоб його люди не були зґвалтовані, вбиті, піддані тортурам або викрадені. Коли Маск приймає урядові подачки, він просто хоче стати багатшим";
  • "Маск ... вся справа в увазі? Вам так боляче, що ваша репутація вже понад рік перебуває у вільному падінні? І що Зеленський - це все, ким ви хотіли б бути?";
  • "Що ви можете сказати про те, що Путін б'є ракетами по житлових будинках і лікарнях? Здається, ви ніколи не звертаєтеся до путінської сторони, чи не так?".

Користувачі також опублікували кілька мемів і на адресу самого Маска з натяком, що він працює на країну-агресора Росію:

Ілон Маск опублікував цинічний мем із Зеленським і влип у новий скандал
Ілон Маск опублікував цинічний мем із Зеленським і влип у новий скандал

Як повідомляв Главред, раніше бізнесмен Ілон Маск зробив цинічну заяву щодо контрнаступу Збройних сил України. Він заявив, що під час контрнаступу Україна нібито втрачає багато життів заради незначних територіальних здобутків.

Раніше Маск відмовився відповідати на запитання журналіста британського телеканалу Sky News про те, чому він не називає російського диктатора Володимира Путіна агресором.

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