У ГУР відреагували на те, чи міг Ілон Маск завадити атаці України на флот РФ

У ГУР повідомили, що РФ проводить потужну компанію, аби викривлювати певну інформацію.

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Чи міг Ілон Маск завадити атаці України на флот РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Instagram

Представник ГУР Вадим Скібіцький відреагував на повідомлення видання CNN, що американський мільярдер Ілон Маск міг завадити атаці України на Чорноморський флот.

Скібіцький в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" наголосив, що ці повідомлення треба перевірити, відтак Україна не звинувачуватиме Ілона Маска у підіграванні Росії.

"Інформацію про те, що Маск начебто відключив Starlink, потрібно перевіряти і перевіряти, до того ж кілька разів. Можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання", - констатував Скібіцький. відео дня

Крім того, у ГУР зазначили, що РФ проводить потужну компанію, аби викривлювати певну інформацію.

Попри це, за словами Скібіцького, зі Starlink в українських бійців справді було кілька проблем, утім, вони могли виникнути через неправильне застосування цих систем зв'язку.

Нагадаємо, що Маск відповів на звинувачення у відключенні Starlink для ЗСУ. За даними ЗМІ, Ілон Маск таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму. Він зазначив, що в районі Криму Starlink не працювала.

Пентагон купить для ЗСУ термінали Starlink, які Маск не зможе відключати. Угода між Пентагоном і Starlink була укладена для того, щоб надати Україні спеціальні термінали і послуги для виконання конфіденційних функцій.

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