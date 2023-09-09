У ГУР відреагували на те, чи міг Ілон Маск завадити атаці України на флот РФ

Представник ГУР Вадим Скібіцький відреагував на повідомлення видання CNN, що американський мільярдер Ілон Маск міг завадити атаці України на Чорноморський флот.
Скібіцький в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" наголосив, що ці повідомлення треба перевірити, відтак Україна не звинувачуватиме Ілона Маска у підіграванні Росії.
"Інформацію про те, що Маск начебто відключив Starlink, потрібно перевіряти і перевіряти, до того ж кілька разів. Можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання", - констатував Скібіцький.відео дня
Крім того, у ГУР зазначили, що РФ проводить потужну компанію, аби викривлювати певну інформацію.
Попри це, за словами Скібіцького, зі Starlink в українських бійців справді було кілька проблем, утім, вони могли виникнути через неправильне застосування цих систем зв'язку.
Нагадаємо, що Маск відповів на звинувачення у відключенні Starlink для ЗСУ. За даними ЗМІ, Ілон Маск таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму. Він зазначив, що в районі Криму Starlink не працювала.
Пентагон купить для ЗСУ термінали Starlink, які Маск не зможе відключати. Угода між Пентагоном і Starlink була укладена для того, щоб надати Україні спеціальні термінали і послуги для виконання конфіденційних функцій.
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