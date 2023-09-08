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Зрив удару по флоту РФ: Маск відповів на звинувачення у відключенні Starlink для ЗСУ

Олексій Тесля
8 вересня 2023, 09:27 оновлено 8 вересня, 09:30
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За даними ЗМІ, Ілон Маск таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму.
Ілон Маск
Ілон Маск відповів на звинувачення / Колаж: Главред, фото: скріншот

Скандальний американський бізнесмен Ілон Маск відповів на звинувачення про те, що у 2022 році він дав завдання своїм фахівцям вимкнути супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму.

За його словами, такої вказівки він нібито не давав. Макс зазначив у соцмережі Х, що в районі Криму Starlink не працювала.

"Зазначені регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала", - написав він.

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Подробиці скандалу навколо роботи Starlink

Раніше телеканал CNN повідомив про те, що у 2022 році Маск таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.

Журналісти посилаються на уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Уолтером Айзексоном, яка офіційно надійде в продаж 12 вересня.

З нього випливає, що у 2022 році Маск таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі за допомогою надводних дронів.

За словами журналіста, українські підводні дрони з вибухівкою нібито "наблизилися до російського флоту", але потім "нешкідливо викинулися на берег".

Айзексон пише, що рішення Маска було викликано страхом перед ударом Росії. Глава SpaceX нібито спілкувався з російськими чиновниками і був упевнений після цих розмов, що Росія в подібній ситуації може застосувати ядерну зброю.

Раніше Маск зганьбився заявою щодо касетних бомб для ЗСУ. Американський бізнесмен, Керівник Tesla і SpaceX Ілон Маск прокоментував передачу касетних боєприпасів для потреб Збройних сил України. За його словами, це рішення США є "лицемірним".

Раніше повідомлялося про те, що Київ наполягав на використанні касетних боєприпасів, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

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Ілон Маск новини Криму війна Росії та України
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