Ілон Маск приголомшив своєю цинічною заявою щодо контрнаступу ЗСУ

Мільярдер вважає, що Україна буцімто витрачає багато життів для звільнення незначної кількості території.

Ілон Маск цинічно прокоментував контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, instagram.com/elonmusk

Скандальний американський бізнесмен Ілон Маск зробив цинічну заяву щодо контрнаступу Збройних сил України. Він заявив, що під час контрнаступу Україна нібито втрачає багато життів заради незначних територіальних здобутків. Таку заяву Маск зробив в коментарі до посту американського підприємця Девіда Сакса в соцмережі X (раніше Twitter).

Так, Девід Сакс опублікував мапу бойових дій в Україні з цитатою про те, що "територіальні здобутки України в результаті їхнього хваленого контрнаступу настільки мізерні, що їх ледве можна побачити на карті".

Ілон Маск цинічно прокоментував контрнаступ ЗСУ / скріншот

Під цим дописом Ілон Маск залишив коментар: "Так багато смертей за такий мізер ("So much death for so little").

Нагадаємо, раніше Ілона Маска в лоб запитали, навіщо він допомагає росіянам. Це питання комерсант проігнорував і гордо пройшов в компанії охоронців до свого елітного автомобіля.

Також Маск відповів на звинувачення у відключенні Starlink для ЗСУ. За його словами, такої вказівки він нібито не давав. Маск зазначив у соцмережі Х, що в районі Криму Starlink не працювала.

