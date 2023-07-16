"Нічого не вийде": Маск зганьбився заявою щодо касетних бомб для ЗСУ

Ілон Маск прокоментував передачу касетних боєприпасів для потреб Збройних сил України.

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Ілон Маск оцінив поставки касетних боєприпасів ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: Facebook / Elon Musk Page, Wikipedia

Американський бізнесмен, керівник Tesla і SpaceX Ілон Маск прокоментував передачу касетних боєприпасів для потреб Збройних сил України.

За його словами, це рішення США є "лицемірним". Про це скандальний бізнесмен написав у Twitter.

"Америка завжди засуджувала як лиходіїв тих, хто використовує касетні бомби, але тепер ми їх відправляємо, щоб їх використовували? З цього нічого доброго не вийде", – вважає він.

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Глава SpaceX вирішив, що з поставок касетних боєприпасів Україні нібито нічого доброго не вийде.

"Доля любить іронію, але ненавидить лицемірство", — додав Маск.

Касетний боєприпас - що відомо Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації. Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій. У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Касетні боєприпаси для ЗСУ

Касетні боєприпаси змінять правила гри. Міністр оборони Олексій Резніков раніше розповів про потужну зброю для ЗСУ.

Відповідаючи на критику деяких країн з цього приводу, він підкреслив, що передача Україні касетних боєприпасів змінить правила гри на полі бою в боротьбі з окупаційними військами РФ.

Раніше Джо Байден відверто висловився про касетні бомби для ЗСУ. Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Раніше повідомлялося про те, що Київ наполягав на використанні касетних боєприпасів, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

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