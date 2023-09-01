Іл-76 перевозили "Шахеди" з Ірану: нові деталі удару по псковському аеродрому

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці удару дронів по псковському аеродрому, який РФ використовує у військових цілях.
За його словами, РФ використовує літаки Іл-76, частину з яких знищили в Пскові, для перевезення вантажів, озброєння та особового складу. Таку заяву він зробив в ефірі інформаційного телемарафону.
За словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ, військові Іл-76 перевозять ударні дрони "Шахеди" з Ірану до РФ.
"Іл-76 перевозять вантажі, озброєння, особовий склад. На жаль, таких літаків у них (росіян — ред.) ще є багато. Це десятки літаків. Цей літак є основою, тобто платформою для А-50", — додав Ігнат.
Раніше експерт пояснив, чим і як били по Псковському аеродрому. Дрони зроблені з матеріалів, які вкрай слабо відображають сигнал радіолокатора, пояснив Валерій Романенко.
Нагадаємо, в РФ раніше гриміли потужні вибухи, у Пскові горів аеродром. Військовий аеродром у Пскові атакували безпілотники. Прогриміли як мінімум три вибухи. Спалахнула пожежа на площі 300 "квадратів".
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