Іл-76 перевозили "Шахеди" з Ірану: нові деталі удару по псковському аеродрому

РФ використовує літаки Іл-76 для перевезення озброєння, підкреслив Юрій Ігнат.

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По псковському аеродрому завдано дроновий удар (ілюстративне фото) / Колаж: Главред, фото: соцмережі, Вікіпедія

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці удару дронів по псковському аеродрому, який РФ використовує у військових цілях.

За його словами, РФ використовує літаки Іл-76, частину з яких знищили в Пскові, для перевезення вантажів, озброєння та особового складу. Таку заяву він зробив в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ, військові Іл-76 перевозять ударні дрони "Шахеди" з Ірану до РФ.

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"Іл-76 перевозять вантажі, озброєння, особовий склад. На жаль, таких літаків у них (росіян — ред.) ще є багато. Це десятки літаків. Цей літак є основою, тобто платформою для А-50", — додав Ігнат.

Раніше експерт пояснив, чим і як били по Псковському аеродрому. Дрони зроблені з матеріалів, які вкрай слабо відображають сигнал радіолокатора, пояснив Валерій Романенко.

Нагадаємо, в РФ раніше гриміли потужні вибухи, у Пскові горів аеродром. Військовий аеродром у Пскові атакували безпілотники. Прогриміли як мінімум три вибухи. Спалахнула пожежа на площі 300 "квадратів".

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