"Літаки знищені": експерт пояснив, чим і як били по псковському аеродрому

Дрони зроблені з матеріалів, які вкрай слабо відображають сигнал радіолокатора, пояснив Валерій Романенко.

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Валерій Романенко оцінив удар по псковському аеродрому / Колаж: Главред, Фото: building-tech.org, Главком

По аеродрому в російському Пскові могли вдарити БПЛА UJ-22 або дрони типу "Бобер", заявив авіаексперт Валерій Романенко.

"Україна зараз розробляє цілу серію далекобійних дронів, які досить успішно проходять лінію протиповітряної оборони і лінію РЕБ уздовж кордону і вздовж лінії фронту", - підкреслив він у коментарі Сurrenttime.

Експерт пояснив, що ці дрони йдуть на досить малій висоті. Крім того, вони зроблені з таких матеріалів, які вкрай слабо відображають сигнал радіолокатора, при цьому вони не залишають за собою теплового сліду.

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"Виявити їх навіть вночі інфрачервоними приладами або тепловізорами досить складно. Усілякими пасивними сенсорами їх виявити важко - тільки візуально. Тому вони проходять систему протиповітряної оборони на невеликій висоті", - зазначив він.

Співрозмовник зазначив, що, судячи з полум'я після удару БПЛА по псковському аеродрому, горіло авіаційне паливо.

"Це реально потрапляння в літак. Авіаційне паливо горить з трохи помаранчевим відтінком. Але оскільки тут вся гамма зміщена в червоне, то тут явно інтенсивне горіння палива. Інші матеріали горять не так інтенсивно. Схоже, що літаки знищені - як кажуть, як мінімум два літаки. І якщо вони так добре горять, то відновленню вони точно вже не підлягають. А літаки на аеродромі, як правило, стоять заправлені. І якщо відбувається попадання, якщо літак уражений і починається пожежа, то він вигорає", - пояснив експерт.

Він також уточнив, що на таких безпілотниках встановлена досить точна система доведення.

"Я не знаю, як здійснюється зв'язок з оператором, але там існує або прямий зв'язок з оператором, що на 700 кілометрів мало реально. Дальність прямого зв'язку 200 кілометрів. Або настільки чітко з'ясовані координати літаків, що по GPS з точністю до метрів можна навести ці безпілотники. Або там зашиті образи літаків, і безпілотник вже самостійно визначає мету і доводиться самостійно на кінцевій ділянці траєкторії – на термінальній ділянці", - додав Романенко.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Раніше в РФ гриміли потужні вибухи, у Пскові горів аеродром. Військовий аеродром у Пскові атакували безпілотники. Прогриміли як мінімум три вибухи. Спалахнула пожежа на площі 300 "квадратів".

Вночі 28 серпня в країні-агресорі Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Вибух прогримів у підмосковному місті Люберці. У Міноборони РФ заявили про те, що сили Російської ППО збили кілька дронів і звинуватили в атаці Україну.

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