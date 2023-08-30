Вночі РФ атакувала Київ ракетами, загинули дві людини: всі подробиці

Уламки ракет впали в Шевченківському та Дарницькому районах столиці. Є загиблі та постраждалі.

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РФ завдала по Києву ракетного удару / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com, t.me/alarmukraine

У ніч на 30 серпня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. У Києві пролунали вибухи. У міській адміністрації повідомили про роботу сил ППО. Двоє людей загинули, ще двоє - постраждали внаслідок падіння уламків збитих російських ракет.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі уламки ракет впали на дах торгового приміщення, спалахнула пожежа. У Шевченківському районі міста також зафіксовано падіння уламків, виникло загоряння в адмінбудівлі.

"Також виявлено ще одне місце падіння уламків у Шевченківському районі. Там є загоряння на відкритій місцевості", - написав мер у Telegram.

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Як повідомив начальник КДВА Сергій Попко, в Шевченківському районі Києва на території підприємства, за попередніми даними, загинули 2 людини.

"Ще одна людина отримала поранення. Їй надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що загиблими виявилися двоє чоловіків. Їх знайшли.

За ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла.

"Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. І в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. Внаслідок ракетної атаки ворога в Києві загинули 2 людини. 2-отримали поранення і госпіталізовані", - повідомив Кличко.

Пізніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що таку потужну атаку Київ не відчував з весни.

"Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників і ракет. Спочатку окупанти застосували ударні БПЛА (за попередніми даними, боєприпаси "Shahed"). Декілька груп дронів прямували до Києва за різними напрямками. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. Число постраждалих у Києві зросло до трьох. Вони зазнали травм різного ступеня тяжкості. Їм надано медичну допомогу, двоє поранених госпіталізовано. Двоє людей загинули, повідомили у КМВА.

Ракетний удар по Україні 28 серпня

Вночі 28 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку в низці областей. Російські окупанти вдарили по Полтавській області та Кривому Рогу.

Чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.

Також було застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків Су-34, які окупанти направили у бік Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Як повідомили в Повітряних силах, в результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети "Калібр"; дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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