У РФ гриміли потужні вибухи, у Пскові горів аеродром: пошкоджено чотири Іл-76

Минулої ночі військовий аеродром у Пскові атакували безпілотники. Пролунали щонайменше три вибухи. Спалахнула пожежа на площі 300 "квадратів".

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Вибухи в РФ пролунали вночі 30 серпня / Колаж: Главред, фото: Telegram

У ніч на 30 серпня у низці міст в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Під ударом опинилася центральна і південно-західна частина Росії. Зокрема, голосно було в Пскові, Рязані, Брянську, Московській, Орловській та Калузькій областях. У Міноборони РФ заявили про атаку безпілотників.

У мережі з'явилася карта вибухів минулої ночі в РФ:

У низці міст РФ прогриміли вибухи / Фото: соцмережі

Вибухи в Пскові, пошкоджено чотири російських Іл-76

За даними росЗМІ, минулої ночі військовий аеродром в Пскові атакували безпілотники. Прогриміли щонайменше три вибухи. Спалахнула пожежа на площі 300 "квадратів".

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В результаті були пошкоджені чотири літаки Іл-76, пише ТАСС.

Вибухи у Пскові минулої ночі / Фото: Telegram

На супутникових знімках аеродрому видно, що повітряні судна раніше були розставлені щільно і без укриттів, тому неозвучені втрати в техніці можуть бути більшими.

Горить літак Іл-76 у Пскові / скріншот

Місцеві Telegram-канали стверджують, що псковський аеропорт атакували щонайменше десять безпілотників. Незабаром після атаки навколо аеропорту було запроваджено план "Едельвейс", який передбачає збір особового складу МВС.

Як повідомив губернатор Псковської області Михайло Ведерников, за попередньою інформацією жертв немає. Всі рейси в аеропорту скасовані.

Дивіться відео - В аеропорту Пскова горять літаки:

На Псковському аеродромі-потужна пожежа / скріншот

Telegram-канал ASTRA також писав, що пожежа почалася в районі військової частини 64044. Це місце розташування 2-ї бригади спецназу ГРУ у Проміжках, яка брала участь у вторгненні в Україну.

Вибухи в Брянську

Неспокійно минулої ночі було і в російському Брянську. Про вибухи повідомляли і в обласному центрі, і в передмістях. За даними низки джерел, безпілотники намагалися атакувати нафтобазу "Дружба".

Крім того, під ударом опинився завод "Кремній ЕЛ", який перебуває у списку найбільших російських підприємств мікроелектроніки. Стверджується, що на підприємстві виникла пожежа, є руйнування.

Місцеві жителі опублікували кадри вибуху, а також відео, на якому чути звук дрона, що летить.

"Момент вибуху в Брянську потрапив на камери. Перед цим було чути звук "мопеда". Через 25 хвилин прогримів другий вибух", - пише Telegram-канал Shot.

Дивіться відео - У Брянську вночі прогриміли вибухи:

Вибухи в Брянську / скріншот

Вибухи в Москві

У Міноборони РФ заявили про атаку на Московську область.

"Сьогодні близько 3 години 30 хвилин безпілотний літальний апарат був перехоплений і зазнав аварії над територією Рузського району Московської області", - повідомили у відомстві Шойгу.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що, попередньо, постраждалих і руйнувань немає.

Небо над аеропортами Внуково, Домодєдово і Шереметьєво було тимчасово закрито. Прильоти і вильоти літаків затримувалися. Був запроваджений план "Килим". Пізніше аеропорти відновили роботу.

Вибухи в Орловській області РФ

РосЗМІ відзвітували про знищення безпілотника над Орловською областю. Повідомляється, що жителі міста Мценськ чули щонайменше три вибухи.

Губернатор Орловської області повідомив, що "над регіоном збиті два українських безпілотника". Даних про пошкодження та постраждалих немає.

Вибухи в Калузькій області РФ

Два БПЛА атакували Калузьку область, повідомляє Shot.

"Перший безпілотник літакового типу знищено на території Сухиницького району. Постраждалих і руйнувань інфраструктури немає, вибиті шибки в житловому будинку. Другий - у Дзержинському районі. Сталося попадання БПЛА в порожній резервуар для зберігання нафтопродуктів, сталося загоряння, воно оперативно ліквідовано, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Що кажуть у Міноборони РФ

У Міноборони РФ традиційно звинуватили в нічних атаках Україну. Повідомляється, що "спроба атаки БПЛА літакового типу по об'єктах на території Росії була припинена".

"Черговими засобами ППО три українських безпілотних літальних апарати збиті над територією Брянської області та ще один БПЛА над територією Орловської області", - йдеться у повідомленні.

Атаки дронів на Москву

Вночі 28 серпня в країні-агресорі Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Вибух прогримів у підмосковному місті Люберці. У Міноборони РФ заявили про те, що сили російської ППО збили кілька дронів і звинуватили в атаці Україну.

У ніч на 22 серпня в РФ лунали вибухи. Москву і Підмосков'я атакували безпілотники. У місті Красногорськ Московської області були пошкоджені багатоповерхівка і автомобілі.

21 серпня Москву також атакували безпілотники. У країні-агресорі РФ сказали про нібито вдалу роботу ППО. У всіх московських аеропортах був терміново оголошений режим "Килим".

9 серпня столицю країни-агресора РФ знову атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони. За його словами, немає інформації про постраждалих внаслідок падіння уламків.

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