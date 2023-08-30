Вночі в Одесі лунали вибухи: що відомо про ракетний удар РФ

У ніч на 30 серпня в Одесі під час повітряної тривоги були чутні звуки вибухів. Російські окупанти атакували регіон ракетами.
Близько третьої години ночі у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для Одеської області й закликали українців пройти в укриття. Окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що росіяни атакують регіон ракетами і закликав не знімати роботу протиповітряної оборони.
"Російські терористи атакують Одеську область ракетами. Жителі та гості регіону, будь ласка, будьте в укриттях! Не знімайте роботу ППО, не допомагайте ворогові!" - написав Кіпер у Telegram.
Ракетний удар по Києву
У ніч на 30 серпня в Києві пролунали вибухи. У міській адміністрації повідомили про роботу сил ППО. Двоє людей загинули, ще троє - постраждали в результаті падіння уламків збитих російських ракет.
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що такої потужної атаки Київ не відчував з весни.
"Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників і ракет. Спочатку окупанти застосували ударні БПЛА (попередньо, боєприпаси "Shahed"). Кілька груп дронів прямували до Києва за різними напрямками. Незабаром до столиці полетіли ракети, запущені з бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Всього силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей", - йдеться у повідомленні.
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