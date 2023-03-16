"Добре виглядає на авіашоу, але це мотлох": найкращий пілот США ємко оцінив російські Су-35

Су-35 - занадто великий та має два двигуни, які димлять і видають літак. Його легко вловити на радарі та вистрілити в нього далекобійною ракетою.

Підполковник у відставці Ден Гемптон порівняв винищувачі F-16 і Су-35 / Фото Вікіпедія, Facebook Dan Hampton Author

Найкращий пілот винищувачів F-16, підполковник у відставці Ден Гемптон ємко оцінив російські винищувачі Су-35, назвавши їх "мотлохом". За його словами, він би ніколи не зробив ставку на російський літак в бою з американським.

"Вони його красиво фарбують, ставлять всякі круті зірочки і все інше. Але в глибині душі це насправді не такий хороший літак. Він добре виглядає на авіашоу, але моя особиста думка, що це мотлох", - сказав Гемптон в інтерв'ю Голосу Америки.

За його словами, невисокої думки про російські літаки більшість професійних льотчиків-винищувачів.

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Американський пілот зазначив, що на російських літаках навіть радари відстають від американських на 30 років.

"AESA радар – це передовий радар із системою електронного сканування (активна фазована антенна решітка, - ред.), який на 30 років випереджає радар, що знаходиться на Су-35", - зазначив він.

Гемптон додав, що Су-35 - занадто великий та має два двигуни, які димлять і видають літак.

"Це легко побачити, його легко вловити на радарі та вистрілити в нього далекобійною ракетою. І якщо наблизитися до нього, його видно за 10 миль (16 км,— ред.) до того, як він побачить вас, якщо ви коли-небудь потрапите в ближній повітряний бій", — каже пілот.

Інші системи на борту російського Су-35 - це також "типовий російський маркетинг".

"Але якщо уважно придивитися, то насправді їх легко заглушити, що широко використовуємо і ми, і наші союзники (...) Я б не робив ставку в бою на Су-35 або будь-які літаки російського виробництва", - резюмував американський пілот.

Як повідомляв Главред,"найсмертоносніший пілот" F-16 Ден Гемптон заявив, що готовий захищати Україну у повномасштабній війні з Росією.

"Україна бореться проти Росії. Це чорно-білий конфлікт - добро проти зла, тут немає питань, хто правий, а хто винен... Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати", — заявив льотчик.

Хто такий Ден Гемптон Ден Гемптон має позивний Two Dogs. Він брав участь у війнах в Перській затоці, в Косово та в Іраку. Впродовж 20-річної кар'єри у ВПС США здійснив 151 бойовий виліт. У Гемптона найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США з часів війни у В'єтнамі — "Пурпурне серце", 4 почесних Хреста льотних заслуг за надзвичайний героїзм і 8 "Повітряних медалей" ВПС США за доблесть під час бойових дій в повітрі. Також Гемптон тренував пілотів оперувати F-16 на Близькому Сході та був офіцером з обміну інформацією у ВПС Єгипту. Пілот консультує уряди США та союзників по боротьбі з тероризмом і був генеральним директором приватної військової компанії MVI International. Автобіографічна книга Гемптона "Viper Pilot: мемуари про повітряні бої" стала бестселером New York Times і була перекладена на десяток мов світу. Інші книги автора: "Найманець", "Володарі неба: Пілоти винищувачів та повітряний бій", "Мисливці-вбивці", "Втеча", "Погоня за демоном" і "Операція Помста".

Винищувачі F-16 для України

Група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україні. Про це йдеться в листі восьми сенаторів до міністра оборони США Ллойда Остіну, який отримало видання Politico. Ініціатором листа виступив сенатор від Демократичної партії Марк Келлі (штат Арізона).

У документі йдеться, що війна РФ проти України "зараз перебуває на критичному етапі". Сенатори впевнені, що винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення Москви триває вже другий рік.

Президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку і на початку осені.

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