F-16 можуть передати у вирішальний момент: США обіцяють Україні зброю для перемоги

Делегація Конгресу США прийшла до висновку про те, що ракети ATACAMS і F-16 необхідні Україні.

У США говорять про необхідність передачі ЗСУ F-16 / УНІАН, скріншот

Голова Комітету Палати представників у закордонних справах, республіканець Майкл Маккол прояснив ситуацію навколо передачі Україні винищувачів F-16.

"Питання надання Україні винищувачів F-16 "не знято з порядку денного", - підкреслив він в інтерв'ю телеканалу ABC.

За його словами, двопартійна делегація Конгресу США прийшла до висновку про те, що ракети ATACAMS і F-16 необхідні Україні.

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Він не виключив, що зброю для перемоги можуть передати Україні в "вирішальний і поворотний" момент конфлікту.

"Коли ми даємо їм те, що вони (українці – ред.) дійсно можуть використовувати і просять, вони перемагають. Коли ми сповільнюємося і повільно робимо це, [війна] затягується, і саме цього хоче Путін", — переконаний американський конгресмен.

"Ми, безумовно, можемо записати свої законопроекти про асигнування, надаючи пріоритетні системи зброї, і ми маємо намір це робити", — сказав він.

Маккол також погодився з важливістю почати навчання українських пілотів: "Це займає 3-6 місяців. Ми повинні робити це зараз. Я знаю аргументи про те, що нам потрібно подивитися бюджет. Але факт у тому, що танки Abrams не надійдуть [ЗСУ] ще принаймні рік".

F-16 для України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

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