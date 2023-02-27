УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

F-16 можуть передати у вирішальний момент: США обіцяють Україні зброю для перемоги

27 лютого 2023, 14:45
Делегація Конгресу США прийшла до висновку про те, що ракети ATACAMS і F-16 необхідні Україні.
F-16
У США говорять про необхідність передачі ЗСУ F-16 / УНІАН, скріншот

Голова Комітету Палати представників у закордонних справах, республіканець Майкл Маккол прояснив ситуацію навколо передачі Україні винищувачів F-16.

"Питання надання Україні винищувачів F-16 "не знято з порядку денного", - підкреслив він в інтерв'ю телеканалу ABC.

За його словами, двопартійна делегація Конгресу США прийшла до висновку про те, що ракети ATACAMS і F-16 необхідні Україні.

відео дня

Він не виключив, що зброю для перемоги можуть передати Україні в "вирішальний і поворотний" момент конфлікту.

"Коли ми даємо їм те, що вони (українці – ред.) дійсно можуть використовувати і просять, вони перемагають. Коли ми сповільнюємося і повільно робимо це, [війна] затягується, і саме цього хоче Путін", — переконаний американський конгресмен.

"Ми, безумовно, можемо записати свої законопроекти про асигнування, надаючи пріоритетні системи зброї, і ми маємо намір це робити", — сказав він.

Маккол також погодився з важливістю почати навчання українських пілотів: "Це займає 3-6 місяців. Ми повинні робити це зараз. Я знаю аргументи про те, що нам потрібно подивитися бюджет. Але факт у тому, що танки Abrams не надійдуть [ЗСУ] ще принаймні рік".

F-16 для України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

Читайте більше:

Конгрес США F-16 війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:52

Журналіст спрогнозував, чи буде вихід ЗСУ на кордони 91-го означати закінчення війни

14:51

Путін не виведе війська з України: Накі назвав причинуВідео

14:45

F-16 можуть передати у вирішальний момент: США обіцяють Україні зброю для перемоги

14:33

Як прибрати зморшки під очима в домашніх умовах: дешеві народні засобиВідео

14:28

"Україна має право на військовий сценарій": у Молдові пояснили ситуацію з Придністров'ямВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:10

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вперше показала свою справжню маму

14:06

У 50 виглядають на 30 і живуть до 100 років: у чому секрет молодості китайців

13:48

"Я люблю тебе, поки чути вибухи": Мілла Йовович зворушила віршем про війну в УкраїніВідео

13:47

Бунт іркутських мобілізованих: окупантів кидають на штурм як витратний матеріал

Реклама
13:23

Маму шістьох дітей зненавиділи в мережі за те, як вона годує своїх дітей: вона відповілаВідео

13:21

Що чекає на Україну після перемоги над Росією: Майкл Накі зробив прогнозВідео

13:17

Що любить картопля при посадці: урожай буде нікуди подітиВідео

13:13

Не змогли допомогти: Джамалі в Польщі викликали швидкуВідео

13:10

Молдова може стати наступною жертвою РФ: Путін хоче сухопутний коридор у Придністров'я - CNNВідео

12:50

"Відразу верещать" : в ОП "умили" Медведєва, який пригрозив знищити "світ без РФ"

12:22

"Сьогодні ми з Україною": Лайма Вайкуле розлютила росіян відмовою брехати глядачевіВідео

12:19

Орхідеї цвітуть як скажені: рецепт "живої" води для рослин з простого засобу з аптечкиВідео

12:18

У Путіна відреагували на "мирний план китайських друзів" щодо війни проти УкраїниВідео

12:02

Як бути продуктивним весь день: поради, які допоможуть прокачати ефективністьВідео

11:58

Російський блогер назвав головну помилку Заходу перед вторгненням РФ в УкраїнуВідео

Реклама
11:55

"Мене забрали з сім'ї": Кіркоров зробив сенсаційне зізнання про шлюб з Пугачовою

11:39

Лорак пробачила всіх і заговорила про любов до свого йога-інструктораВідео

11:38

"Не відрізняє агресора від жертви": Боррель розніс "мирний план" Китаю щодо УкраїниВідео

11:27

Хто ця дама: Катерина Бужинська показала себе в 18 років - схожість ледь помітна

10:58

У Китаї відповіли на пропозицію Зеленського щодо переговорів з Сі Цзіньпіном

10:50

Прискорять загибель армії РФ: Тука на 85% впевнений, що ЗСУ отримають західні винищувачіВідео

10:50

Україні не потрібні винищувачі F-16: у Білому домі пояснили дивну заяву БайденаВідео

10:33

Зброя РФ - велика і небезпечна помилка: Єрмак закликав Китай не йти проти свого "мирного плану"Відео

10:10

Меню на Великий піст: що не можна їсти в перший тиждень з 27 лютого по 5 березня - смачні рецептиВідео

10:08

Бідні люди: чому в СРСР громадянам доводилося варити джинсиВідео

09:59

Рішення Путіна про вторгнення в Україну: шеф ЦРУ назвав, що зіграло головну рольВідео

09:52

Гороскоп Таро на березень 2023: Ракам - втрата грошей, Левам - нова можливість, Дівам - погана новинаВідео

09:46

Білорусь може безпосередньо вступити у війну, якщо Україна розірве з нею дипвідносини - ДаніловВідео

09:27

Помер російський політолог Гліб Павловський - він працював над президентськими кампаніями Путіна і Януковича

09:15

Чому не можна спати ногами до дверей: як не накликати на себе біду уві сні

09:00

Путін проведе мобілізацію в РФ після великої поразки, у нього немає шансів утримати владу - НакіЕксклюзив

08:58

"Втратила все" : зірка Сватів ледве зводить кінці з кінцями

08:44

"Гра пропаганди": можлива втрата Бахмута не порушить логістику ЗСУ — Тука

08:24

Директор ЦРУ розповів, до чого призведе самовпевненість Путіна

08:20

Крим буде вільнимПогляд

Реклама
08:05

У Байдена назвали головний недолік китайського "мирного плану" - з Києвом обговорень не було

07:48

"Учасники операції - білоруси": з'явилися деталі ліквідації літака РФ на аеродромі "Мачулищі"

07:39

Путін дозволив Міноборони РФ відновити контроль над усіма російськими силами в Україні - ISW

06:45

Вночі у низці областей оголосили тривогу та пролунали вибухи: що відомо на цей час

06:20

Як зміниться роль України у світі після перемогиПогляд

05:20

Масові удари, великі втрати і захоплення міст: йде вирішальний місяць для України - гороскопВідео

05:04

Гороскоп на сьогодні 27 лютого 2023: Рибам - нові знайомства, Дівам - перевірка на стійкістьВідео

04:45

Путін злякався розпаду Росії і назвав сценарійВідео

03:45

Герцогиня-базіка: розкрита найбезглуздіша брехня Меган Маркл про її минулеВідео

03:20

Багато хто не чув про такий рецепт: ульотна скумбрія Мурманське сало - швидкий рецептВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти