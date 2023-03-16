УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Найсмертоносніший пілот" F-16 із США погодився воювати за Україну

16 березня 2023, 07:57
Підполковник ВПС США у відставці Ден Хемптон впевнений, що бойові літаки F-16 могли б сильно змінити хід великої війни Росії з Україною.
Ден Хемптон
Підполковник ВПС США у відставці Ден Хемптон / Фото facebook.com/DanHamptonAuthor

Найкращий пілот американських винищувачів F-16, підполковник у відставці Ден Хемптон заявив, що готовий захищати Україну в повномасштабній війні з Росією.

"Україна бореться проти Росії. Це чорно-білий конфлікт - добро проти зла, тут немає питань, хто правий, а хто винен... я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати", — заявив льотчик в інтерв'ю Голосу Америки.

Підполковник у відставці впевнений, що бойові літаки F-16 могли б сильно змінити хід великої війни Росії з Україною, але багато що залежить від пілотів.

відео дня

"Українські пілоти - відмінні пілоти, але це зовсім інший тип сучасного винищувача, ніж той, до якого вони звикли. Я думаю, що потрібно трохи часу, щоб пройти навчання, влаштуватися і оволодіти новим типом, особливо таким передовим, як F-16. До війни в середньому український пілот мав 40-50 годин нальоту на рік. Коли я літав на F-16, у мене було 200-300 годин на рік, не рахуючи бойових дій", - сказав військовий.

Хемптон додав, що в США на кожного пілота винищувача до того моменту, коли він включиться в ескадрилью винищувачів і почне літати, виділяють близько 2,5 років на навчання. На кожного пілота уряд витрачає до 10 мільйонів доларів.

"Це щоб один пілот пройшов все з базової льотної школи та всі інші тренування на F-16, F-15 або F- 35, а потім потрапив в ескадрилью", - пояснив він.

Хемптон вважає, що українських пілотів, які говорять англійською мовою, можна навчити за період від 4 до 6 місяців.

Також льотчик додав, що Україні важливо контролювати повітряний простір.

"Ніхто ніколи не вигравав війни з повітря. Я бачив, як це намагалися зробити раніше. Наші країни пробували. Не можна виграти війну з повітря, але можна програти війну, якщо ви не контролюєте повітряний простір", - сказав він.

Хто такий Ден Хемптон

Ден Хемптон має позивний Two Dogs. Він брав участь у війнах в Перській затоці, в Косово та в Іраку. Впродовж 20-річної кар'єри у ВПС США здійснив 151 бойовий виліт.

У Хемптона найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США з часів війни у В'єтнамі — "Пурпурне серце", 4 почесних Хреста льотних заслуг за надзвичайний героїзм і 8 "Повітряних медалей" ВПС США за доблесть під час бойових дій в повітрі.

Також Хемптон тренував пілотів оперувати F-16 на Близькому Сході та був офіцером з обміну інформацією у ВПС Єгипту. Пілот консультує уряди США та союзників по боротьбі з тероризмом і був генеральним директором приватної військової компанії MVI International.

Автобіографічна книга Гемптона "Viper Pilot: мемуари про повітряні бої" стала бестселером New York Times і була перекладена на десяток мов світу. Інші книги автора: "Найманець", "Володарі неба: Пілоти винищувачів та повітряний бій", "Мисливці-вбивці", "Втеча", "Погоня за демоном" і "Операція Помста".

Винищувачі F-16 для України

Група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україні. Про це йдеться в листі восьми сенаторів до Міністра оборони США Ллойда Остіна, який отримало видання Politico. Ініціатором листа виступив сенатор від Демократичної партії Марк Келлі (штат Арізона).

У документі йдеться, що війна РФ проти України "зараз перебуває на критичному етапі". Сенатори впевнені, що винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення Москви триває вже другий рік.

Президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку та на початку осені.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван також заявляв, що на сьогодні американські військові літаки "не є ключовою необхідністю" для поточних потреб Збройних сил України.

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Інші новини:

війна в Україні F-16 новини України та світу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:15

Як Путін проповідував "русский мир" злиденній Бурятії

07:57

"Найсмертоносніший пілот" F-16 із США погодився воювати за Україну

07:37

Наступ Росії "здувається", ЗСУ можуть перехопити ініціативу на полі бою - ISWВідео

07:36

Коли і кому не можна пити чай з лимоном: незвичайні відомості про популярний напійВідео

07:26

Ізраїль схвалив ліцензії на експорт систем глушіння безпілотників для України - Axios

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

06:41

Весняний контрнаступ ЗСУ розпочнеться у травні: у Politico назвали два сценарії

06:04

Як Україні швидко знайти пілотів F-16Погляд

05:30

Які дерева не можна саджати на садовій ділянці: народні прикмети для дачників

05:00

Перець буде найсоковитішим і солодким: топ-5 врожайних сортів

Реклама
04:00

Маломуж розповів, що чекає на Чечню після падіння режиму ПутінаВідео

03:40

Зрадник Піке вперше прокоментував публічні нападки Шакіри

03:20

Тісто швидко замішали і готово: найсмачніша, повітряна і швидка паска на Великдень 2023 - рецептВідео

03:10

Чи можна віддавати дитячі речі: як позбутися старого одягу і не накликати біду

02:32

"Ви там вже прозрівайте потроху": українці "добили" принижену ВолочковуВідео

02:05

Військовий експерт пояснив, навіщо винищувач РФ збив американський дрон над Чорним моремВідео

01:55

Шалене везіння накриє з головою: три знаки зодіаку найближчими днями зірвуть золотий кушВідео

01:36

"Якби хотіли, то точно б вбили": Маломуж оцінив версію про те, що Кадирова отруїлиВідео

01:31

"Кохаю тебе. Назавжди": наречена "Да Вінчі" розповіла про обітницю, яку дала загиблому ГероюВідео

00:51

Чому 16 березня не можна виносити сміття: прикмети і заборони дняВідео

15 березня, середа
23:35

"Агресія РФ наближається до моменту надриву": Зеленський закликав тиснути на Росію на всіх рівняхВідео

Реклама
23:19

Чому 17 березня не можна фарбувати губи: прикмети і що не можна робитиВідео

23:06

Колишня невістка Єлизавети II розповіла, як її та принцесу Діану заарештували на дівич-вечоріВідео

23:01

Як очистити димохід: дивовижно простий спосіб працює безвідмовно

22:57

Пообіцяв 15 млн євро: Медведєв найняв ПВК "Вагнера" усунути міністра оборони Італії - ЗМІВідео

22:55

Мінкульт посилив правила виїзду артистів за кордон після скандалу зі Щегелем: що змінилосяВідео

22:53

"Фейкова та нелегітимна держава": лідер чеченців заявив, що до розпаду РФ залишились лічені дніВідео

22:51

Модна стрижка 2023 невимовної краси, що проста в укладанні та відмінно омолоджуєФото

22:15

Путіністи "гризуться" між собою: Циганова опустила Газманова через "втому від України"

22:05

"Ми будемо підтримувати будь-яке рішення Зеленського": у США зробили заяву щодо оборони БахмутаВідео

22:01

"Вона думками і серцем тут": продюсер Орла і Решки заступився за Жанну БадоєвуВідео

21:20

Танки Leopard і ППО NASAMS: нові подробиці зустрічі у форматі "Рамштайн"Відео

21:08

Кадиров зізнався, для чого він носить дивний гаджет на пальціВідео

21:06

Знак від Бога чи звичайне явище: чому на Лаврі почорніли хрести - відповідь священникаВідео

21:02

Стало відомо, що накоїли Меган Маркл і Гаррі в ніч після весілляВідео

20:27

Мільйонер запропонував сусідці в літаку 100 000 доларів за "невинний" вчинок, але вона відмовилась

20:27

Що потрібно носити в сумці для залучення грошей: талісмани для кожного

20:23

"Там не бомблять": футболіст збірної Росії приголомшив заявою про УкраїнуВідео

20:05

Донька путініста Машкова розповіла про тюремний термін: "Ви вже знаєте, що немає життя без свободи"

19:56

Гордість і ганьба СРСР: що підмішували в сметану та морозиво в Радянському Союзі

19:48

Пекельні бої за Бахмут: Череватий назвав справжнє завдання ЗСУВідео

Реклама
19:21

Танки, ППО і боєприпаси: Україна отримає потужну допомогу від Заходу - всі подробиці "Рамштайн 10"Відео

19:20

Кадиров дуже страждав, коли його відсторонили від ПутінаПогляд

19:17

Пенсія не менше 8 тисяч гривень: після індексації у пенсіонерів будуть нові виплатиВідео

18:50

"Він мій учитель": запроданка Ані Лорак розповіла про свого коханого-іноземцяВідео

18:40

5 речей, які не можна робити на кладовищі, щоб не накликати біду

18:27

Колишня дружина Меладзе розповіла про рідного чоловіка в зоні бойових дій в УкраїніВідео

18:23

Покажуть на ПЛЮСПЛЮС: Sesame Workshop розширює діяльність для підтримки українських дітей

18:21

Як врятувати підгорілу гречку: вийде неймовірно смачна страва

18:20

Скандал навколо Лаври: Папа Римський зажадав поважати людейВідео

18:15

Обігнав Джонсона і Трампа: мережа вибухнула мемами на політика з найкумеднішою зачіскою

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти