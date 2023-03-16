"Найсмертоносніший пілот" F-16 із США погодився воювати за Україну

Підполковник ВПС США у відставці Ден Хемптон впевнений, що бойові літаки F-16 могли б сильно змінити хід великої війни Росії з Україною.

Підполковник ВПС США у відставці Ден Хемптон / Фото facebook.com/DanHamptonAuthor

Найкращий пілот американських винищувачів F-16, підполковник у відставці Ден Хемптон заявив, що готовий захищати Україну в повномасштабній війні з Росією.

"Україна бореться проти Росії. Це чорно-білий конфлікт - добро проти зла, тут немає питань, хто правий, а хто винен... я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати", — заявив льотчик в інтерв'ю Голосу Америки.

Підполковник у відставці впевнений, що бойові літаки F-16 могли б сильно змінити хід великої війни Росії з Україною, але багато що залежить від пілотів.

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"Українські пілоти - відмінні пілоти, але це зовсім інший тип сучасного винищувача, ніж той, до якого вони звикли. Я думаю, що потрібно трохи часу, щоб пройти навчання, влаштуватися і оволодіти новим типом, особливо таким передовим, як F-16. До війни в середньому український пілот мав 40-50 годин нальоту на рік. Коли я літав на F-16, у мене було 200-300 годин на рік, не рахуючи бойових дій", - сказав військовий.

Хемптон додав, що в США на кожного пілота винищувача до того моменту, коли він включиться в ескадрилью винищувачів і почне літати, виділяють близько 2,5 років на навчання. На кожного пілота уряд витрачає до 10 мільйонів доларів.

"Це щоб один пілот пройшов все з базової льотної школи та всі інші тренування на F-16, F-15 або F- 35, а потім потрапив в ескадрилью", - пояснив він.

Хемптон вважає, що українських пілотів, які говорять англійською мовою, можна навчити за період від 4 до 6 місяців.

Також льотчик додав, що Україні важливо контролювати повітряний простір.

"Ніхто ніколи не вигравав війни з повітря. Я бачив, як це намагалися зробити раніше. Наші країни пробували. Не можна виграти війну з повітря, але можна програти війну, якщо ви не контролюєте повітряний простір", - сказав він.

Хто такий Ден Хемптон Ден Хемптон має позивний Two Dogs. Він брав участь у війнах в Перській затоці, в Косово та в Іраку. Впродовж 20-річної кар'єри у ВПС США здійснив 151 бойовий виліт. У Хемптона найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США з часів війни у В'єтнамі — "Пурпурне серце", 4 почесних Хреста льотних заслуг за надзвичайний героїзм і 8 "Повітряних медалей" ВПС США за доблесть під час бойових дій в повітрі. Також Хемптон тренував пілотів оперувати F-16 на Близькому Сході та був офіцером з обміну інформацією у ВПС Єгипту. Пілот консультує уряди США та союзників по боротьбі з тероризмом і був генеральним директором приватної військової компанії MVI International. Автобіографічна книга Гемптона "Viper Pilot: мемуари про повітряні бої" стала бестселером New York Times і була перекладена на десяток мов світу. Інші книги автора: "Найманець", "Володарі неба: Пілоти винищувачів та повітряний бій", "Мисливці-вбивці", "Втеча", "Погоня за демоном" і "Операція Помста".

Винищувачі F-16 для України

Група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україні. Про це йдеться в листі восьми сенаторів до Міністра оборони США Ллойда Остіна, який отримало видання Politico. Ініціатором листа виступив сенатор від Демократичної партії Марк Келлі (штат Арізона).

У документі йдеться, що війна РФ проти України "зараз перебуває на критичному етапі". Сенатори впевнені, що винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення Москви триває вже другий рік.

Президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку та на початку осені.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван також заявляв, що на сьогодні американські військові літаки "не є ключовою необхідністю" для поточних потреб Збройних сил України.

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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