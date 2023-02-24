У Байдена пояснили, чому Україна швидко не отримає винищувачі F-16

Ситуацію навколо ймовірної передачі Україні американських винищувачів F-16 прокоментував радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Він підкреслив, що на сьогодні американські військові літаки "не є ключовою необхідністю" для поточних потреб Збройних сил України, повідомляє CNN.
Він пояснив, що ймовірна передача ЗСУ винищувачів F-16 є питанням довгострокової оборони України.
"F-16 - це не питання для короткострокової боротьби. F-16 - це питання для довгострокової оборони України, і саме про це говорили президент Байден і президент Зеленський", - додав Салліван.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
F-16 для України
Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".
За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.
Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.
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