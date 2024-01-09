Помста за 'Київстар': хакери залишили Москву без Інтернету

Українські хакери з угруповання Blackjack зламали Московський Інтернет-провайдер "М9ком" і знесли його сервери. В результаті частина жителів Москви залишилася без Інтернету і ТБ.
Як пише Obozrevatel з посиланням на свої джерела, хакери видалили 20 ТВ даних, а саме - офіційний сайт компанії, сайти філій, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо.
Хакери заявили, що "М9ком" – це лише розминка перед реальним бада-бумом, який буде серйозною помстою за Київстар.
Кібервоїни, ймовірно, мають відношення до СБУ. Вони вивантажили понад 10 Гб даних з поштового сервера і клієнтських баз компанії та опублікували для дослідження всім бажаючим (посилання відкривати через браузер TOR).
Хакерська атака на Київстар
Вранці 12 грудня в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Ліг" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні й тривали кілька днів. Робота Київстару була відновлена 20 грудня.
Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.
Начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що російські хакери незаконно отримали доступ до системи "Київстар" ще в травні минулого року, і могли отримати доступ до особистих даних абонентів ще до атаки 12 грудня.
СБУ відкрила кримінальне провадження через кібератаку на "Київстар" за вісьмома статтями.
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