Помста за 'Київстар': хакери залишили Москву без Інтернету

Хакери видалили 20 ТВ даних, а саме - офіційний сайт провайдера "М9ком", сайти філій, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо.

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У Москві "ліг" інтернет / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Українські хакери з угруповання Blackjack зламали Московський Інтернет-провайдер "М9ком" і знесли його сервери. В результаті частина жителів Москви залишилася без Інтернету і ТБ.

Як пише Obozrevatel з посиланням на свої джерела, хакери видалили 20 ТВ даних, а саме - офіційний сайт компанії, сайти філій, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо.

У Москві не працює інтернет / obozrevatel.com

obozrevatel.com

Хакери заявили, що "М9ком" – це лише розминка перед реальним бада-бумом, який буде серйозною помстою за Київстар.

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Кібервоїни, ймовірно, мають відношення до СБУ. Вони вивантажили понад 10 Гб даних з поштового сервера і клієнтських баз компанії та опублікували для дослідження всім бажаючим (посилання відкривати через браузер TOR).

Хакерська атака на Київстар

Вранці 12 грудня в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Ліг" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні й тривали кілька днів. Робота Київстару була відновлена 20 грудня.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.

Начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що російські хакери незаконно отримали доступ до системи "Київстар" ще в травні минулого року, і могли отримати доступ до особистих даних абонентів ще до атаки 12 грудня.

СБУ відкрила кримінальне провадження через кібератаку на "Київстар" за вісьмома статтями.

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