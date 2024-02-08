Кібератака ГУР: у програмі управління дронами РФ стався масовий збій

Програмне забезпечення дає змогу ворожим операторам БпЛА налаштовувати пульти управління і керувати дроном з комп'ютера.

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У ГУР розповіли про кібератаку проти російських окупантів / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

Фахівці ГУР МО провели успішну кібератаку проти російських окупантів, унаслідок чого ворог втратив доступ до серверів у програмі управління БпЛА, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Кіберфахівці ГУР МО України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів - станом на 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми управління дронами. Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій", - ідеться в повідомленні, опублікованому в Telegram.

У ГУР МО зазначають, що програмне забезпечення дає змогу ворожим операторам БпЛА налаштовувати пульти управління і створювати нові, захоплювати відео і передавати картинку на командний пункт, а також керувати дроном із комп'ютера, а не через пульт.

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Зазначається, що цей ворожий проєкт перепрошивки БпЛА забезпечує функціонування системи "свій-чужий" через веб-сервери.

"За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тому все програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє росіянам у доступі. Без доступу до серверів, а відтак - до системи, управління безпілотниками з пультів, імовірно, неможливе", - підкреслюється в повідомленні.

/ t.me/DIUkraine

Разом з тим, наголошується, що ворог намагається розв'язати проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.

/ t.me/DIUkraine

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