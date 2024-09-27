Понад 800 серверів по всій Росії "лягло": кіберфахівці ГУР провели успішну атаку

Важливим є момент, що всі дані на уражених серверах були видалені без можливості їх відновлення.

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ГУР атакували понад 800 серверів по всій Росії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГУР

Більш ніж 800 серверів у різних регіонах країни-агресора Росії атакували ГУР МО з 23 по 26 вересня. Як зазначили OBOZ.UA джерела у воєнній розвідці, постраждали сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які підтримують агресію Росії проти України.

Як результат успішної операції, було повністю знищено документи та дані, що зберігалися на цих серверах.

Джерела зазначили, що нова операція ГУР знову продемонструвала російському населенню слабкий рівень технічного забезпечення в їхній країні.

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"Втрата даних та документації призвела до часткової або повної зупинки роботи споживачів та надавачів послуг у різних галузях, а також зумовить необхідність витрати додаткових ресурсів на пошук та відновлення даних і вкотре продемонструє місцевому населенню низький рівень технічного забезпечення у РФ", – повідомляє джерело.

Важливим є момент, що всі дані на уражених серверах були видалені без можливості їх відновлення.

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Інші важливі операції ГУР

Як відомо, нещодавно ГУРівці звільнили Вовчанський агрегатний завод. Українські захисники зачистили всі 30 будівель і взяли полонених.

Згодом стали відомі перші деталі унікальної операції, в ній брали участь підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України, зокрема й "Російський добровольчий корпус" (РДК).

Окрім цього, спецпризначенці ГУР потужно вдарили по російській базі безпілотників у Сирії. На цій базі російські війська виготовляли та тестували ударні БПЛА.

Окрім цього, у ГУР натякнули на нові операції зі знищення найманців РФ. Зазначається, що подібні операції відбуватимуться й надалі, і є інформація, що "професійні патріотичні люди" готують наступні заходи для зменшення спроможностей держави-агресора як в Африці, так і в інших куточках світу.

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