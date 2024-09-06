Удар по управліннях ФСБ, МВС і "Единой России": ЗМІ дізналися про кібератаку ГУР по РФ

Унаслідок кібератаки Головного управління розвідки було завдано шкоди органам влади, а також фінансовим і комерційним установам країни-агресора РФ.
Як розповіли співрозмовники, 4 вересня в результаті операції кіберфахівців ГУР МОУ спільно з ВО Team уражено мережеву інфраструктуру на території держави-агресора, а також знищено 18 серверів без можливості відновлення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.
Що відомо про результати кібератаки
Також уражено інфраструктуру ТОВ "Антена", яка надає послуги значній кількості органів влади та комерційним підприємствам, що беруть участь у забезпеченні агресії РФ проти України.
Уточнюється, що під час атаки було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера і 389 пристроїв у субпровайдера, які надавали доступи до всесвітньої мережі всім клієнтам компаній.
Крім того, хакери вилучили бази всіх клієнтів провайдера з ПІБ, телефонами, адресами та паспортними даними. Як повідомили співрозмовники, зазначені дії зупинили надання послуги інтернет і цифрового телебачення в Іванівській області РФ більш ніж 13 тисячам користувачів.
У тому числі:
- Спецсервіс Полікор (виконує державне оборонне замовлення);
- ГИБДД;
- Тепломережева компанія;
- ВЛРР УМВС;
- Міськгаз;
- Рибнагляд;
- Кинешемська Міська Електромережа;
- УГХ Адміністрація;
- ЛУКойл;
- СвязьПроектСтрой;
- РОСИНКАС Банку Росії;
- МО МВС Росії "Кінешемський"
- Регіон-Авто;
- Груз Сервіс;
- Адміністрація ГО Кінешма;
- Адміністрація Міська Дума;
- голова Контрольної Рахункової Комісії;
- Единая Россия;
- Громадська приймальня Єдиної Росії;
- Залізничний вокзал;
- Теплові мережі;
- Водоканал;
- ІП Козлов Д.В Електронний город;
- ТОВ Регіонінфросистема-Іваново;
- ТОВ Іваново СДЕК;
- Управління ФСБ;
- ТОВ ПрофГаз.
У ГУР додали, що продовжує процес системного демонтажу мережевої інфраструктури держави-агресора.
Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
Хакерські атаки - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ. Українські кіберфахівці здійснили масштабну DoS атаку на всю банківську систему Росії.
Нагадаємо, раніше в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Лег" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні і тривали кілька днів. Роботу Київстару було відновлено 20 грудня.
Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.
Хто такий хакер
Особа, яка намагається отримати несанкціонований доступ до комп'ютерних систем або мобільних пристроїв, з метою отримання секретної інформації або виявлення вразливості системи. Хакерська група - це колектив фахівців у сфері IT, об'єднаних спільним мотивом діяльності. Як правило, напрямками діяльності хакерських груп є дестабілізація роботи серверів, інтернет-ресурсів, злом порталів або несанкціоноване вилучення (крадіжка) даних, пише Вікіпедія.
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