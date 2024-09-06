Удар по управліннях ФСБ, МВС і "Единой России": ЗМІ дізналися про кібератаку ГУР по РФ

ГУР отримало бази всіх клієнтів провайдера з ПІБ, телефонами, адресами та паспортними даними.

https://glavred.net/ukraine/udar-po-upravleniyam-fsb-mvd-i-edinoy-rossii-smi-uznali-o-kiberatake-gur-po-rf-10594757.html Посилання скопійоване

Кіберфахівці ГУР завдали удару по органах влади РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

Унаслідок кібератаки Головного управління розвідки було завдано шкоди органам влади, а також фінансовим і комерційним установам країни-агресора РФ.

Як розповіли співрозмовники, 4 вересня в результаті операції кіберфахівців ГУР МОУ спільно з ВО Team уражено мережеву інфраструктуру на території держави-агресора, а також знищено 18 серверів без можливості відновлення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

Що відомо про результати кібератаки

Також уражено інфраструктуру ТОВ "Антена", яка надає послуги значній кількості органів влади та комерційним підприємствам, що беруть участь у забезпеченні агресії РФ проти України.

відео дня

Уточнюється, що під час атаки було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера і 389 пристроїв у субпровайдера, які надавали доступи до всесвітньої мережі всім клієнтам компаній.

Крім того, хакери вилучили бази всіх клієнтів провайдера з ПІБ, телефонами, адресами та паспортними даними. Як повідомили співрозмовники, зазначені дії зупинили надання послуги інтернет і цифрового телебачення в Іванівській області РФ більш ніж 13 тисячам користувачів.

У тому числі:

Спецсервіс Полікор (виконує державне оборонне замовлення);

ГИБДД;

Тепломережева компанія;

ВЛРР УМВС;

Міськгаз;

Рибнагляд;

Кинешемська Міська Електромережа;

УГХ Адміністрація;

ЛУКойл;

СвязьПроектСтрой;

РОСИНКАС Банку Росії;

МО МВС Росії "Кінешемський"

Регіон-Авто;

Груз Сервіс;

Адміністрація ГО Кінешма;

Адміністрація Міська Дума;

голова Контрольної Рахункової Комісії;

Единая Россия;

Громадська приймальня Єдиної Росії;

Залізничний вокзал;

Теплові мережі;

Водоканал;

ІП Козлов Д.В Електронний город;

ТОВ Регіонінфросистема-Іваново;

ТОВ Іваново СДЕК;

Управління ФСБ;

ТОВ ПрофГаз.

У ГУР додали, що продовжує процес системного демонтажу мережевої інфраструктури держави-агресора.

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Хакерські атаки - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ. Українські кіберфахівці здійснили масштабну DoS атаку на всю банківську систему Росії.

Нагадаємо, раніше в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Лег" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні і тривали кілька днів. Роботу Київстару було відновлено 20 грудня.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.

Хто такий хакер Особа, яка намагається отримати несанкціонований доступ до комп'ютерних систем або мобільних пристроїв, з метою отримання секретної інформації або виявлення вразливості системи. Хакерська група - це колектив фахівців у сфері IT, об'єднаних спільним мотивом діяльності. Як правило, напрямками діяльності хакерських груп є дестабілізація роботи серверів, інтернет-ресурсів, злом порталів або несанкціоноване вилучення (крадіжка) даних, пише Вікіпедія.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред