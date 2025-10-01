Рус
З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФ

Юрій Берендій
1 жовтня 2025, 20:53оновлено 1 жовтня, 22:10
Французькі військові перехопили танкер із "тіньового флоту" Росії, який підозрюють у порушенні санкцій та причетності до польотів дронів над Данією.
З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФ
Французький спецназ захопив танкер РФ, з якого могли запускатись дрони / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Французький спецназ захопив російський танкер
  • Судно може бути причетним до запуску дронів, які були помічені над Данією

У середу французькі військові біля узбережжя Франції захопили танкер, що належить до російського "тіньового флоту". Судно підозрюють у причетності до польотів безпілотників над Данією минулого місяця. Про це повідомляє France24.

За даними джерела у французькому уряді, морські піхотинці піднялися на борт судна Boracay (раніше Kiwala, у деяких базах також відоме як Pushpa) під прапором Беніну, яке ЄС заніс до чорного списку за участь у перевезеннях старими російськими нафтовими танкерами, що порушують санкції.

Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція розслідує цей танкер, який нині стоїть на якорі біля Сен-Назера, за "серйозні правопорушення", однак не підтвердив повідомлення про його можливий зв’язок із польотами дронів у Данії.

"Ця команда вчинила кілька дуже серйозних правопорушень, що виправдовує поточну судову процедуру", – заявив Макрон журналістам на саміті лідерів ЄС у Копенгагені.

Дивіться відео операції французьких військ:

З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФ
/ Фото: скріншот

За даними видання The Maritime Executive, танкер підозрюють у причетності до таємничих польотів безпілотників, які у вересні порушували повітряний рух у Данії. Повідомляється, що це судно та інші могли використовуватися як платформи для запуску дронів або як приманки.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон, відповідаючи на питання щодо цих тверджень, зауважив, що ставиться до них обережно і не йому робити висновки про зв'язок між "Боракаєм" і польотами дронів.

Французька операція підкреслила прагнення Європи зупинити діяльність "тіньового флоту", який допомагає Росії обходити санкції. Раніше ЗМІ повідомляли, що це судно помічали біля берегів Данії наприкінці вересня — саме в той період, коли там зафіксували польоти невідомих безпілотників над ключовою інфраструктурою, зокрема аеропортами.

Яка ціль появи російських дронів над Європою - думка експерта

Як писав Главред, демонстративні дії Путіна останнім часом — від публічних появ у військовій формі та імітації тактичного ядерного удару на навчаннях до запуску дронів над Польщею й Румунією, прольоту МіГ-31 над Естонією та інцидентів із безпілотниками, які паралізували роботу аеропорту в Копенгагені — є тривожним сигналом. Про це заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов

За словами експерта, така агресивна риторика та демонстрація сили спрямовані насамперед на ключових європейських гравців, як і попередні "ігри" з ракетною системою "Орєшнік" та торішня демонстрація удару по Дніпру. Усе це адресовано саме Європі.

"Ще раз наголошую, це елемент інформаційного тиску, страшилка для європейців, яка використовується разом із гібридними операціями з дронами. Складно сказати, наскільки все це налякало Європу, але цілком очевидно, що все це її тривожить", - вказує Золотарьов.

Російські дрони над Європою - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові прибули до Данії, щоб поділитися власним бойовим досвідом застосування дронів. Цей візит пов’язаний із інцидентами біля данських аеропортів та інших важливих об’єктів, які, за підозрами, могли бути атаковані безпілотниками, запущеними Росією. Водночас Данія не єдина країна НАТО, яка прагне перейняти українські напрацювання, пише редактор служби UkraineAlert Пітер Дікінсон для Atlantic Council.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія застосовує танкери для запуску дронів проти європейських держав.

Російська атака дронами на Польщу, за оцінкою Sky News, є водночас і перевіркою реакції, і попередженням, тому відповідь Європи та НАТО може виявитися вирішальною для безпеки всього континенту.

Про джерело: France 24

France 24 — цілодобовий канал, який надає свої програми по супутнику, кабелю, в Інтернеті та на стільникових телефонах. Цей канал фінансується урядом Франції. Канал було запущено 6 грудня 2006 року, о 21:30 (за київським часом) у м. Парижі.

Мовлення ведеться на чотирьох каналах. Перший канал надається французькою мовою. Другий канал надається англійською. Третій канал надається арабською. Четвертий канал надається іспанською. wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Франция новини України новини Франції
