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"Війська РФ поїдуть додому, а нападу не буде": Білорусь готова до військової співпраці з Україною

16 лютого 2022, 12:51

Мінськ готовий до перемовин з Києвом щодо питань безпеки, сказав Володимир Макей.

Володимир Макей
Україна для Білорусі - важливий економічний партнер, - Макей / Скріншот YouTube-трансляція Белта

Білорусь вважає Україну важливим торговельно-економічним партнером і нібито "ніколи не відходила від дружньої лінії" щодо Києва. Нападу з білоруської території на українську державу не буде. Мінськ готовий обговорювати з Києвом питання безпеки і пропонує знову підписати програми військового співробітництва. Вже найближчими годинами відбудеться зустріч з українським послом в республіці. Російські війська і військова техніка залишать Білорусь після завершення військових навчань. Про це заявив білоруський міністр закордонних справ Володимир Макей.

Під час своєї пресконференції в середу, 16 лютого, він сказав про те, що Білорусь "ніколи не відходила від дружньої лінії у відносинах з Україною", наголошує на важливості економічного співробітництва держав і вважає українців братнім народом.

"Білорусь ніколи не відходила від дружньої лінії у відносинах з Україною і розглядає цю країну як важливого торговельно-економічного партнера, а її громадян - як братній народ", - сказав Макей.

"Ніхто не збирається нападати"

За словами Макея, він у другій половині дня збирається зустрітися з послом України у Білорусі Кизимом.

З території Республіки нападів на українську державу бути не повинно, про що було сказано під час телефонної розмови Мінська та Києва на рівні міністрів оборони.

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читайте такожПроксі-сила Путіна: чому Лукашенко "наїхав" на Україну"Питання обговорювалися в позитивному ключі. Багато чого вдалося прояснити для обох сторін, насамперед для української сторони. З нашого боку прозвучало, що ніхто не збирається нападати", - каже Макей.

Білорусь готова до військової співпраці з Україною

Глава МЗС РБ Макей стверджує, що Мінськ готовий до перемовин з Києвом з питань безпеки і вже пропонував знову підписати документи про військову співпрацю.

Війська Росії залишать Білорусь після навчань

Макей сказав, що російські війська і військова техніка залишать територію Білорусі після завершення навчань Союзна рішучість-2022.

"Жодного військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки не залишиться після цих навчань", - підкреслив Володимир Макей.

Нагадаємо, у понеділок, 14 лютого, відбулася телефонна розмова міністра оборони України Олексія Рєзнікова з главою Міноборони Білорусі Віктором Хреніним. Білоруська сторона запевнила Київ у тому, що військової загрози з її території держави бути не повинно. Міністри домовилися продовжити перемовини.

Відносини України та Білорусі

Українсько-білоруські відносини значно погіршилися після подій серпня 2020 року, коли Мінськ застосував надмірну силу до мирних протестувальників, які виступили проти фальсифікацій на президентських виборах, і видачі Росії затриманих бойовиків ПВК Вагнера. Українське слідство вважає їх причетними до злочинів під час бойових дій на Донбасі.

Україна з листопада 2020 року разом із Заходом не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом республіки Білорусь.

Лукашенко у своїй риториці відтепер повністю підтримує політику Кремля проти України. Раніше він оголосив про готовність відвідати окупований Крим і визнати півострів "територією Росії".

Державне телебачення Білорусі нерідко публікує пропагандистські відеоматеріали з погрозами та образами України.

При цьому Лукашенко погрожує Києву війною. За його словами, у разі загострення ситуації на Донбасі білоруська армія підтримає Збройні сили РФ у протистоянні з армією України.

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