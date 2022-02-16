"Війська РФ поїдуть додому, а нападу не буде": Білорусь готова до військової співпраці з Україною

Мінськ готовий до перемовин з Києвом щодо питань безпеки, сказав Володимир Макей.
Білорусь вважає Україну важливим торговельно-економічним партнером і нібито "ніколи не відходила від дружньої лінії" щодо Києва. Нападу з білоруської території на українську державу не буде. Мінськ готовий обговорювати з Києвом питання безпеки і пропонує знову підписати програми військового співробітництва. Вже найближчими годинами відбудеться зустріч з українським послом в республіці. Російські війська і військова техніка залишать Білорусь після завершення військових навчань. Про це заявив білоруський міністр закордонних справ Володимир Макей.
Під час своєї пресконференції в середу, 16 лютого, він сказав про те, що Білорусь "ніколи не відходила від дружньої лінії у відносинах з Україною", наголошує на важливості економічного співробітництва держав і вважає українців братнім народом.
"Білорусь ніколи не відходила від дружньої лінії у відносинах з Україною і розглядає цю країну як важливого торговельно-економічного партнера, а її громадян - як братній народ", - сказав Макей.
"Ніхто не збирається нападати"
За словами Макея, він у другій половині дня збирається зустрітися з послом України у Білорусі Кизимом.
З території Республіки нападів на українську державу бути не повинно, про що було сказано під час телефонної розмови Мінська та Києва на рівні міністрів оборони.
читайте такожПроксі-сила Путіна: чому Лукашенко "наїхав" на Україну"Питання обговорювалися в позитивному ключі. Багато чого вдалося прояснити для обох сторін, насамперед для української сторони. З нашого боку прозвучало, що ніхто не збирається нападати", - каже Макей.
Білорусь готова до військової співпраці з Україною
Глава МЗС РБ Макей стверджує, що Мінськ готовий до перемовин з Києвом з питань безпеки і вже пропонував знову підписати документи про військову співпрацю.
Війська Росії залишать Білорусь після навчань
Макей сказав, що російські війська і військова техніка залишать територію Білорусі після завершення навчань Союзна рішучість-2022.
"Жодного військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки не залишиться після цих навчань", - підкреслив Володимир Макей.
Нагадаємо, у понеділок, 14 лютого, відбулася телефонна розмова міністра оборони України Олексія Рєзнікова з главою Міноборони Білорусі Віктором Хреніним. Білоруська сторона запевнила Київ у тому, що військової загрози з її території держави бути не повинно. Міністри домовилися продовжити перемовини.
Відносини України та Білорусі
Українсько-білоруські відносини значно погіршилися після подій серпня 2020 року, коли Мінськ застосував надмірну силу до мирних протестувальників, які виступили проти фальсифікацій на президентських виборах, і видачі Росії затриманих бойовиків ПВК Вагнера. Українське слідство вважає їх причетними до злочинів під час бойових дій на Донбасі.
Україна з листопада 2020 року разом із Заходом не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом республіки Білорусь.
Лукашенко у своїй риториці відтепер повністю підтримує політику Кремля проти України. Раніше він оголосив про готовність відвідати окупований Крим і визнати півострів "територією Росії".
Державне телебачення Білорусі нерідко публікує пропагандистські відеоматеріали з погрозами та образами України.
При цьому Лукашенко погрожує Києву війною. За його словами, у разі загострення ситуації на Донбасі білоруська армія підтримає Збройні сили РФ у протистоянні з армією України.
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