"Бажання в кам'яний вік перейти?": Зеленський відповів на погрози Лукашенка

Володимир Зеленський / Reuters

Під час спільного брифінгу з президентом Франції президент України Володимир Зеленський відповів на погрози Олександра Лукашенка про те, що Білорусь припинить поставки Україні паливно-мастильні матеріали та електрику. зокрема, у разі ескалації між Росією та Україною.

"Нещодавно одна людина з Білорусі заявила, що якщо буде ескалація з боку РФ, то вони відразу припинять постачання енергоресурсів. Як ми повинні на це реагувати? Як я відреагував - попросив надати мені статистику товарообігу між Україною і Білоруссю: 1,5 млрд експортує Україна, 4,5 млрд - Білорусь в Україну", - заявив Зеленський.

При цьому він додав, що Україна також може припинити постачання енергоресурсів зі свого боку.

"Якщо країни починають обмежувати торгівлю - то від цього страждає? Якщо є бажання в кам'яний вік перейти - можемо зробити так: щось заборонить Україна, щось заборонить Білорусь", - додав Зеленський.

Лукашенко виступив з погрозами

Напередодні Олександр Лукашенко виступив з військовими погрозами на адресу України. За його словами, Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.

Реклама

"Небезпека одна - що вони (Україна, - ред.) зроблять дуже серйозні акції в напрямку Донецька і Луганська, Донбасу", - цитує його слова БЕЛТА.

За його словами, в такому випадку Білорусь діятиме як Росія.

"Точно так, як російська", - відповів він на питання про те, як себе поведе Білоруська армія в разі наступу на Донбасі.

Лукашенко уточнив, що це буде спільна відповідь з російською армією.

читайте такожЛукашенко назвав умову визнання захопленого Криму російським

"Якщо ви (Україна - ред.) зіткнетеся з Росією - ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки ПММ, з Росією разом і електрику", - сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент заявив, що вони з Путіним окреслили якісь "червоні лінії", і якщо Україна їх переступити - отримає відповідь.

Читайте також: