1444 тонни металу: відкрито гігантське родовище золота

Дослідники оцінюють запаси родовища у 2,586 млн тонн золотої руди.

У Китаї знайдено одне з найбільших золотих родовищ в історії країни. Згідно з даними Міністерства природних ресурсів КНР, нове родовище Дадунгоу, розташоване в провінції Ляонін, може містити близько 1444 тонн чистого золота.

Вартість видобутого металу оцінюється у понад 192 мільярди доларів.

Що відомо про знахідку

Дослідники оцінюють запаси родовища у 2,586 млн тонн золотої руди. Середній вміст металу - 0,56 г на тонну, що вважається високими показниками для подібних покладів. За даними IFLScience, відкриття може стати одним із ключових для китайської золотодобувної галузі за останні десятиліття.

Найбільший золотий проєкт у країні

Для розробки родовища об'єднано зусилля одразу кількох великих структур.

У період з 2024 по 2027 роки у створення повноцінного виробничого циклу - від розвідки і видобутку до переробки, плавки і промислового виробництва - планується вкласти 2,82 млрд доларів.

Не перше велике відкриття

Родовище Дадунгоу стало черговим гучним відкриттям у Китаї. Наприкінці минулого року влада повідомила про знахідку ще однієї надвеликої золоторудної ділянки в провінції Хунань, запаси якої оцінюються приблизно в 83 млрд доларів.

Стратегічне значення

За словами професора Ван Яня зі Школи Комуністичної партії Китаю, поклади такого масштабу - понад 1000 тонн - значно посилять стратегічні золоті резерви країни. Повна інтеграція видобутку і виробництва посилить позиції Китаю на світовому ринку дорогоцінних металів.

Китай уже входить до числа світових лідерів з видобутку золота - поступаючись лише Росії та Австралії - і активно інвестує в розширення галузі, щоб зберегти домінування.

Глобальний контекст: попит і ціни зростають

Експерти зазначають, що світові ціни на золото продовжують зростати:

2020 року відбувся різкий стрибок,

у жовтні 2025 року метал досяг історичного максимуму - понад 4000 доларів за унцію.

Попит підтримується зростаючими золотими резервами центральних банків та економічною невизначеністю.

Про джерело: IFLScience IFLScience - популярне онлайн-видання, засноване 2012 року Еліз Ендрю як сторінка у Facebook, яка згодом виросла у великий науково-популярний сайт. Сьогодні управляється LabX Media Group, що базується в Канаді та Великій Британії. Охоплює приблизно 10 млн відвідувачів сайту і 60 млн підписників у соцмережах.

