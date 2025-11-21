1444 тонни металу: відкрито гігантське родовище золота

Ви дізнаєтеся:
- Він став найбільшим золотим проєктом у країні
- Що означає це відкриття
У Китаї знайдено одне з найбільших золотих родовищ в історії країни. Згідно з даними Міністерства природних ресурсів КНР, нове родовище Дадунгоу, розташоване в провінції Ляонін, може містити близько 1444 тонн чистого золота.
Вартість видобутого металу оцінюється у понад 192 мільярди доларів.
Що відомо про знахідку
Дослідники оцінюють запаси родовища у 2,586 млн тонн золотої руди. Середній вміст металу - 0,56 г на тонну, що вважається високими показниками для подібних покладів. За даними IFLScience, відкриття може стати одним із ключових для китайської золотодобувної галузі за останні десятиліття.
Найбільший золотий проєкт у країні
Для розробки родовища об'єднано зусилля одразу кількох великих структур.
У період з 2024 по 2027 роки у створення повноцінного виробничого циклу - від розвідки і видобутку до переробки, плавки і промислового виробництва - планується вкласти 2,82 млрд доларів.
Не перше велике відкриття
Родовище Дадунгоу стало черговим гучним відкриттям у Китаї. Наприкінці минулого року влада повідомила про знахідку ще однієї надвеликої золоторудної ділянки в провінції Хунань, запаси якої оцінюються приблизно в 83 млрд доларів.
Стратегічне значення
За словами професора Ван Яня зі Школи Комуністичної партії Китаю, поклади такого масштабу - понад 1000 тонн - значно посилять стратегічні золоті резерви країни. Повна інтеграція видобутку і виробництва посилить позиції Китаю на світовому ринку дорогоцінних металів.
Китай уже входить до числа світових лідерів з видобутку золота - поступаючись лише Росії та Австралії - і активно інвестує в розширення галузі, щоб зберегти домінування.
Глобальний контекст: попит і ціни зростають
Експерти зазначають, що світові ціни на золото продовжують зростати:
- 2020 року відбувся різкий стрибок,
- у жовтні 2025 року метал досяг історичного максимуму - понад 4000 доларів за унцію.
Попит підтримується зростаючими золотими резервами центральних банків та економічною невизначеністю.
