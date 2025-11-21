Гуляйполе під загрозою ізоляції: в ISW розповіли про нову тактику росіян

Окупанти на цій ділянці фронту продовжують використовувати свій новий наступальний шаблон.

https://glavred.net/war/gulyaypole-pod-ugrozoy-izolyacii-v-isw-rasskazali-o-novoy-taktike-rossiyan-10717508.html Посилання скопійоване

Армія РФ намагається ізолювати Гуляйполе / Колаж: Главред, фото: Wikipedia, Запорізька ОВА

Ключові факти:

Російські війська активізували наступ на Гуляйпільському напрямку

Окупанти заявили про захоплення Веселого та Гаю

Аналітики ISW зазначають, що погодні умови стали ключовим фактором у тактиці російських військ

Російські війська активізували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, використовуючи нову тактику, що поєднує авіаційні удари, диверсійні операції та масові атаки невеликими групами. Мета очевидна - ізолювати місто з півночі та просунутися з боку сходу та північного сходу.

відео дня

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, свідчать: окупанти ймовірно захопили село Веселе, розташоване на схід від Гуляйполя, йдеться в новому звіті ISW. Російські пропагандисти та Міноборони РФ приписали цей успіх підрозділам 114-го мотострілецького полку зі складу 127-ї дивізії.

Українські військові повідомляють, що ворог активно використовує природні умови - лісосмуги, балки та низини, а також густий туман, який ускладнює роботу українських дронів. Саме під прикриттям туману росіяни заявили про захоплення населеного пункту Гай, що на південний захід від Великомихайлівки.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують: туман став ключовим фактором у тактиці російських військ, адже він дозволяє уникати виявлення та раптово атакувати українські позиції.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається напруженою. Українські сили продовжують утримувати оборону, але ворог намагається закріпитися на нових рубежах, використовуючи погодні умови як свою зброю.

Чи можуть окупанти дійти до Запоріжжя - думка експерта

Главред писав, що виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що прогнози деяких західних медіа про можливу втрату Запоріжжя є надто песимістичними.

За його словами, попри складності, ситуація навколо Запоріжжя контрольована. Жмайло пояснив, що довкола міста існують ще три лінії оборони. Водночас він визнав, що прорив зі сходу ускладнює роботу оборонців і створює ризики для укріпрайону біля Гуляйполя.

"Є велика проблема можливості оточення укріпрайону біля Гуляйполя… взявши (Покровське - ред.), росіяни хочуть створити великі "клешні", щоб обходити наш важливий вузол оборони", - зазначив він.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Новини з фронту - останні дані

Раніше Главред розповідав, що аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська просунулися на Запоріжжі та Харківщині. У Запорізькій області армія РФ окупувала село Веселе, що під Гуляйполем. Крім того, ворог просунувся в районі сусіднього села Затишшя.

Крім того, армія РФ продовжує просуватися до Гуляйполя та автомагістралі Т-0401 Покровське-Гуляйполе, яка є одним з основних українських шляхів постачання міста.

Напередодні військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан попередив, що завдання росіян – захопити лівий берег Запорізької області і підійти до Запоріжжя.

Варто також прочитати:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред