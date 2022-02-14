"Загрози виключені": Резніков обговорив вторгнення РФ з Міністром оборони Білорусі

Резніков поспілкувався з Хреніним / mil.gov.ua

Міністр оборони України Олексій Резніков у понеділок, 14 лютого, провів телефонну розмову з Міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Останній запевнив представника України у відсутності ризиків і загроз для нашої країни з території "сусідки".

Як повідомляє сайт українського Міноборони, бесіда відбулася для "відновлення атмосфери діалогу, зниження градуса публічних проявів і забезпечення безпеки в регіоні".

На порядку денному були питання реалізації заходів щодо підвищення довіри та транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону. А також з приводу виключення можливих інцидентів і взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

Міністри домовилися про продовження контактів для розвитку відносин в оборонній сфері в дусі добросусідства.

"Дякую моєму колегу Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що відносини між українським і білоруським народами особливі. Наші почуття дуже теплі. Будь-які загрози або провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович також запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці", - сказав Резніков.

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Нагадаємо, міністри фінансів країн G7 пригрозили Російській Федерації економічними наслідками у разі вторгнення в Україну. Пріоритетом країн G7 є деескалація ситуації в Україні.

Також раніше видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

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