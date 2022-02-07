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"Якщо ви зіткнетеся з Росією": Лукашенко погрожує Україні зупинкою поставок енергоресурсів

7 лютого 2022, 15:07

Лукашенко зробив ряд скандальних заяв в ході інтерв'ю з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Лукашенко
Александр Лукашенко / УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна залежить від поставок електроенергії з Білорусі і в разі необхідності він може відключити її.

З такою заявою Лукашенко виступив під час інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

"Якщо ви (Україна - ред.) зіткнетеся з Росією, ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки ПММ (паливно-мастильні матеріали - Ред.), з Росією разом і електрику", - заявив Лукашенко.

Зазначимо, що Лукашенко зробив і ряд інших заяв в ході інтерв'ю з Соловйовим. Зокрема, він вважає, що Україна нібито вже через 15 років вступить в союзну державу Росії і Білорусі. При цьому він бачить і інші країни в цьому об'єднанні.

читайте також"Чекаємо Недобацьку з його братом Путіним": Ярош розпік на всі кірки Лукашенка за його слова про УкраїнуТакож він вважає, що війна між Росією, Білоруссю і Україною нібито може тривати кілька днів, тому що "нікому буде воювати".

Також Лукашенко пригрозив, що якщо Київ піде на нібито силовий сценарій щодо звільнення окупованого Донбасу, армія Білорусі "відповість" Україні разом з російськими збройними силами. Лукашенко не виключив і ядерного удару по Україні у разі загострення відносин Росії і заходу.

Автор: Сергій Кущ
viber
Олександр Лукашенко новини України Росія
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