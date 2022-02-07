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"Чекаємо Недобацьку з його братом Путіним": Ярош вилаяв Лукашенка за його слова про Україну

7 лютого 2022, 11:13

Дмитра Яроша вкрай обурило недавнє інтерв'ю Олександра Лукашенка, в якому той стверджував, що Україна програє війну не пізніше, ніж за три дні.

Ярош, Лукашенко
Дмитро Ярош та Олександр Лукашенко / колаж УНІАН / ua.depositphotos.com

Колишній лідер націоналістично налаштованої організації" Правий сектор", екснардеп, а нині - радник Головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош відповів в Facebook на інтерв'ю самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, в якому той погрожував Україні ракетним ударом за "перетин червоних ліній" і стверджував, що "Україна програє війну за три дні".

"Друзі, ви чули, що несе цей Лукашенко? Він дійсно дебіл, який представив себе полководцем! Побігало диво перелякане з АКС-74У, загнало мирних білоруських беззбройних протестантів у концтабори. А тепер верещить, що знищить Україну за 3 дні. Ну-ну. Чекаємо Недобацьку разом з його старшим братом Путіним. Покажемо їм українську гостинність. Ласкаво просимо в пекло " - написав Ярош.

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Нагадаємо, раніше колишній лідер Правого сектора і екснардеп Дмитро Ярош 2 листопада минулого року повідомив про своє призначення радником Головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного.

Пізніше Ярош уточнив, що наказ про його призначення з'явився ще 20 жовтня. За словами військового, він має намір працювати над питаннями підключення добровольців до діяльності ЗСУ та роботи з молоддю. Ярош попередив про небезпеку військового нападу Росії і зазначив, що добровольці можуть бути задіяні в різних збройних формуваннях.

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