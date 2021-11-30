Лукашенко визнав Крим російським і анонсував поїздку на півострів

Олександр Лукашенко і Володимир Путін / Reuters

Олександр Лукашенко заявив про те, що визнає захоплений РФ Крим російською територією.

В інтерв'ю РІА Новості він підкреслив, що окупований півострів вже став російським.

За словами Лукашенка, Крим де-факто і де-юре став російським після "референдуму".

Він також анонсував свою поїздку в Крим і відвідування Севастополя.

Лукашенко додав, що його поїздка до Криму означатиме його визнання захопленого півострова російською територією.

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Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про те, що в разі загострення російсько-українського конфлікту Мінськ надасть підтримку росіянам.

"У мене таких відомостей про планований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нам би повідомили", - зазначив Лукашенко.

Раніше президент України Володимир Зеленський в емоційному інтерв'ю розповів про те, що для росіян, які окупували Крим, ця земля не є рідною, на відміну від українців. Тому, за його словами, захоплений півострів ніколи не буде "російською територією".

Зеленський назвав Крим "своєю землею" і сказав, що історію переписати неможливо, а півострів повернеться в Україну, причому це лише питання часу

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