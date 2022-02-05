"Зеленський трухнув": Лукашенко заїкнувся про війну з Україною

Олександр Лукашенко і Володимир Зеленський / УНІАН

Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандистові Володимиру Соловйову розповів про ймовірність війни проти України.

В опублікованому фрагменті бесіди Лукашенко відповів на твердження Соловйова про те, що американці нібито хочуть, щоб Росія воювала з Україною.

"Україна ніколи з нами не буде воювати. Війна триватиме максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати. Ті, яких показують з дерев'яними автоматами, як вони тренуються, так ми зараз вийдемо з тобою геть в сусідній зал і знімемо на мобільний телефон тренування це і покажемо.... І як тільки трохи запахло, Володя Зеленський відразу трухнув", - заявив Лукашенко.

Також під час бесіди з Соловйовим Лукашенко пояснив, чим він відрізняється від президента-втікача України Віктора Януковича. За його словами, коли в країні почалися заворушення, він не став тікати. Крім того, Лукашенко додав, що нібито з території України йшли поставки зброї і вибухівки в Білорусь під час жорстокого розгону демонстрантів в 2020 році.

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Раніше Лукашенко заявив про те, що біля кордонів Білорусі нібито йде нарощування військового контингенту України: "Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що будуть боротися з мігрантами".

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