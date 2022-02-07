"Рознесемо Київ ракетами": пропагандисти Лукашенка погрожують українцям війною

У Білорусі загрожують Україні війною / president.gov.by

На державному телебаченні Білорусі видали нову порцію погроз і образ на адресу України.

Пропагандист Лукашенко Григорій Азарьонок в ефір СТВ почав погрожувати Україні ядерним ударом.

За його словами, на місці Києва, випаленого в результаті ядерної бомбардування, потрібно поставити пам'ятник Володимиру Путіну.

"Якщо ми такі страшні, якщо ми ось-ось нападемо, а за версією Bloomberg, напали вже, то, може, виправдаємо їх дебільні прогнози? Як сказав Сергій Міхєєв, увірвемося з півночі і заходу, рознесемо Київ ядерними ракетами, а на місці випаленої пустелі поставимо 300-метрову статую Путіна, а з очей його будуть світити лазери в бік прекрасних демократій, заражаючи вірусом диктатури, від якого не врятують локдауни і вакцинації", - заявив він.

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Що на держв Білорусі говорять про Україну:

Нагадаємо, раніше в ефірі білоруського телеканалу Білорусь 1 ведучий прокоментував позицію України по відношенню до білоруської влади.

Говорячи про події в сусідній країні, він назвав Україну країною "понівеченою демократією".

При цьому співробітник білоруської державної телекомпанії порадив Україні спочатку вирішити проблеми всередині своєї країни, а потім давати поради Білорусі.

Крім того, на телебаченні в Білорусі сюжет про події в Україні протитрували написом "колишня УРСР".

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