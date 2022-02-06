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Ракетний удар по Україні і ставлення до Зеленського: Лукашенко разом з РФ пригрозив війною Києву

6 лютого 2022, 15:55

Армія Білорусі підтримає російські війська у разі загострення ситуації на Донбасі, сказав Лукашенко.

Олександр Лукашенко
Війна України з Росією та Білоруссю триватиме максимум декілька днів - Лукашенко / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув низкою погроз на адресу України. Він назвав нібито безвольним президента Володимира Зеленського, зробив прогноз про, мовляв, підключення Києва до Союзної держави і не виключає ядерного удару по Україні. Якщо Україна, мовляв, піде на силовий сценарій зі звільнення Донбасу, то Мінськ разом з Москвою "у відповідь" застосують військову силу.

У інтерв'ю Соловйов Live Лукашенко заявив, що Білорусь підтримує позицію Росії щодо України із Заходом і має намір діяти у фарватері російських інтересів.

"Україна в Союзній державі за 15 років"

На думку Лукашенка, до державного об'єднання Росії та Білорусі, мовляв, повинна буде приєднатися Україна. Це нібито відбудеться у тому випадку, якщо не Москва і Мінськ "не нароблять помилок".

Також він очікує в СГ Туркменістан, Узбекистан та Таджикистан.

"Ви знаєте, Білорусь вже там. Думаю, що для Казахстану булв хороший урок (січневі протести). Якщо ви кажете - термін 15 років, впевнений, що там буде Україна, якщо ми не наробимо помилок. Туркменістан, Узбекистан та Таджикистан, я думаю, через свою необхідність економічну теж приєднаються", - сказав Лукашенко.

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"Війна Росії з Білоруссю та Україною триватиме три-чотири дні"

Лукашенко стверджує, що Україна не воюватиме з Росією та Білоруссю. Військові дії, якщо вони відбудуться, триватимуть декілька днів. Мовляв, воювати буде нікому.

"Україна ніколи з нами не воюватиме. Ця війна триватиме, ну максимум, три-чотири дні. Там нікому буде проти нас воювати", - сказав він.

Білорусь буде готова до військового удару по Україні разом з Росією.читайте також"Білорусь осторонь не залишиться": Лукашенко пригрозив разом з Росією піти війною проти України

Як сказав Лукашенко, якщо Україна, піде на силовий сценарій на Донбасі, Москва та Мінськ перейдуть до "спільної відповіді", якавключатиме військову складову.

Він додав, що армія Білорусі діятиме в союзі з російськими збройними силами.

"Так само, як російська", - додав Лукашенко.

Лукашенко не виключив ракетного удару по Україні

Невизнаний білоруський президент натякнув, що "червоні лінії" для Заходу намалювала не тільки Росія, а й Білорусь. Він звинуватив США в нібито підштовхуванні України до війни.

"Наразі дебати йдуть у вас, у нас: "Ах, війна, війна! Україна воюватиме". Не Україна, а американці їх штовхають на війну", - сказав Лукашенко.

За його словами, Путін вчинив правильно, коли оголосив про "червоні лінії" для Заходу.

"Дуже правильно все зроблено президентом Росії, я це підтримую. Ми намалювали червоні лінії. Наступив на червону лінію - отримуй!"- вважає білоруський політик.

Соловйов запитав, чи можливий у такій ситуації ракетний удар по території української держави.

"Отримуй що? Ракетний удар по території України?"- поставив він питання.

Лукашенко, по суті, такої можливості не виключив, як і інших заходів.

"І не тільки. Все що тільки є", - підкреслив невизнаний білоруський президент.

Про Зеленського

У інтерв'ю він сказав, що розчарувався в президентові України Володимирі Зеленському. На його думку, в українського гаранта, мовляв,"немає стрижня".

"Знаєш, Володя, ти людина зі стрижнем, а у нього його немає (звернувся він до Соловйова). Я б не сказав, що він така людина, яка ненавидить все радянське минуле, і те, що було у війну, і Голокост як єврей. Я б не сказав. Він просто аморфна людина, у нього немає стрижня", - вважає Лукашенко.

При цьому він звинуватив президента в нібито відкритих заявах про те, що Росія та Білорусь є ворогами.

"І я до Зеленського (ставився) так: ну молодий, не зрозумів і інше. Це накопичувалося. Але коли він у відкриту почав заявляти: "Америка - це ми, давай сюди, а Росія та Білорусь - це вороги" - це вже дах поїхав", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Заяви Лукашенка про Україну

Глава республіки Білорусь Олександр Лукашенко сказав, що не хотів би воювати проти України. За його словами, білоруська армія буде застосована тільки у разі агресії проти своєї території або нападу на Росію.

При цьому Лукашенко заявив про готовність Білорусі "повернути Україну в лоно слов'янської державності".

Також Лукашенко заявив, що з території України до Білорусі під час розгону протестів у 2020 році, мовляв, йшли постачання зброї та вибухівки.

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