Сьогодні - День гідності та свободи: історія свята та привітання

День гідності та свободи 2025 - традиції та заходи

У 2025 році українці знову відзначать День гідності та свободи. Ця важлива дата об'єднує два ключові моменти в історії країни, коли народ відстоював своє право на вільний вибір і демократичні принципи, зазначає Главред.

Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, це особливо важливо, адже український народ знову демонструє стійкість і вірність своїм ідеалам.

У зв'язку з цим дуже важливо пам'ятати, чому 21 листопада День гідності та свободи і як відзначається ця важлива подія.

Що відзначають у День гідності та свободи

Як відомо, це свято заснували ще 2014 року президентським указом. Ми відзначаємо 21 листопада День гідності та свободи неспроста, адже саме на цю дату припадали події, які змінювали хід нашої історії. Зокрема, йдеться про дві найбільші революції, які пережила наша держава за роки своєї незалежності.

Так, 22 листопада відбулася Помаранчева революція, коли українці вийшли з протестами проти фальсифікації на виборах президента 2004 року. Через два місяці мирних акцій було скасовано нечесну перемогу Віктора Януковича, а новим президентом, після повторного голосування, став Віктор Ющенко.

Революція гідності, яка у 2013 році називалася Євромайданом, почалася також у листопаді, але 21-го числа. Протести почалися через відмову від євроінтеграції та перехід уряду до проросійського курсу.

Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Києва і влаштували на площі Незалежності безстрокову акцію. Вони вимагали відставки високопосадовців та ухвалення законів, які закріплять зближення України з ЄС. Згодом протестні настрої поширилися й на інші українські міста.

У відповідь на це в ніч на 30 листопада відбулася силова спроба розігнати людей бійцями загону "Беркут". Постраждали внаслідок цього студенти. Уже 22 січня серед протестувальників з'явилися перші жертви. Найжорсткіший період протистояння припав на 18-20 лютого.

У результаті цього загинуло близько сотні людей. Історія їх запам'ятала як Небесну Сотню. За кілька днів (22 лютого) Янукович залишив територію країни і протести офіційно закінчилися.

День гідності та свободи 2025 - традиції та заходи

Гаслом соцкампанії до свята цього року буде: "День Гідності та Свободи - щодня, без вихідних".

У такий спосіб підкреслюється, що ці цінності українці щодня відстоюють, воюючи на фронті, підтримуючи захисників, даючи змогу державі й надалі існувати та працювати. Майдани були подіями, коли боротьба за свободу та гідність сягнула піку і сконцентрувалася у вигляді протестів.

У річницю таких важливих для народу і держави днів зазвичай відбувається урочисте покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні. У музеях відбуваються тематичні виставки, а в школах - презентації та уроки, присвячені доленосним протестам.

День гідності та Свободи - привітання

У це значуще для українців свято ми підготували слова, які варто надіслати найближчим.

У День гідності та Свободи щиро бажаю вам ніколи не втрачати віру в себе і свою країну. Нехай у серці завжди живе почуття внутрішньої свободи та гордості, а поруч будуть люди, які підтримають у найважчу мить. Мирного неба, спокійних ночей і впевненого погляду в майбутнє!

Вітаю з Днем гідності та Свободи! Нехай цей день нагадує, що кожен із нас важливий для України, а щоденні рішення та вчинки впливають на історію. Бажаю мудрості, стійкості та доброти, яка завжди перемагає ненависть. Нехай твоя особиста свобода ніколи не буде обмежена страхом. Миру і щастя!

Цього дня ми згадуємо, якою дорогою ціною дається свобода, і шануємо тих, хто не пошкодував за неї життя. Бажаю тобі не зраджувати своїм принципам і залишатися Людиною за будь-яких обставин. Нехай Україна буде для тебе не просто місцем на карті, а домом, яким ти пишаєшся. Миру, світла та вдячності в серці!

З Днем гідності та Свободи! Нехай твоя душа завжди буде вільна від зневіри, а серце - сповнене любов'ю до життя та України. Бажаю, щоб жодні труднощі не змусили тебе опустити руки або погодитися на менше, ніж ти заслуговуєш.

